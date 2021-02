InstagramとFacebookが新型コロナワクチンの誤情報を拡散するアカウントをBANすると発表

InstagramおよびFacebookが、新型コロナウイルスワクチンに関する誤情報を拡散するアカウントを BAN すると発表しました。他にも、新型コロナウイルスワクチンに関する信頼できる情報がインターネット上に広がるように、Facebookは複数の施策を発表しています。 Reaching Billions of People With COVID-19 Vaccine Information - About Facebook https://about.fb.com/news/2021/02/reaching-billions-of-people-with-covid-19-vaccine-information/ Facebookは2020年に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが起きてからの行動について、「我々は保健当局の正確な情報が何十億もの人々に届くことを支援し、健康および経済活動を支援してきました」と述べています。Facebookは自社サービスを通じ、189カ国20億人超に「COVID-19に関する信頼できる情報」を提供してきたとしました。また、FacebookおよびInstagram上に投稿された「COVID-19に関する虚偽投稿」を、これまでに1200万件以上削除してきたとも記しています。他にも、Facebookは120カ国以上の政府機関、世界保健機関(WHO)、ユニセフといった多国間組織と提携し、WhatsAppの ヘルプライン などを通じて「COVID-19に関するタイムリーな情報」をユーザーに提供しています。

2021年02月09日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

