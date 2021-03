Instagramは人々を「自分の考える現実」に閉じ込める

Instagram Algorithms Serve Up COVID-19 Misinformation, Study Finds : NPR https://www.npr.org/2021/03/09/975032249/instagram-suggested-posts-to-users-it-served-up-covid-19-falsehoods-study-finds Instagramユーザーはタイムラインでフォローしている人の投稿だけでなく、Instagramのアルゴリズムによって選ばれた「オススメ」の投稿も目にすることになります。このような機能は2020年8月に実装されたものですが、オンラインの憎悪と戦う非営利のNGO「 Center for Countering Digital Hate (CCDH) 」の調査から、疑わしい情報に関心がある人のタイムラインには、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)およびそのワクチンに関する誤情報がオススメ投稿として表示されることがわかりました。

2021年03月11日 05時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by logq_fa

