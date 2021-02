2021年02月01日 13時00分 ソフトウェア

Google Chrome 89のベータ版で「プライバシー・サンドボックス」の項目が追加へ



拡張機能の新たな仕様「マニフェストv3」がサポートされたGoogle Chrome 88正式版が2021年1月20日にリリースされたところですが、新たにGoogleがChromiumブログでChrome 89ベータ版のリリースを発表しました。Cookieの代替となるプライバシー・サンドボックスの項目が追加されているほか、Discoverのフィードがガラッと変わるなど、大きな変更が行われています。



Chromium Blog: Chrome 89 Beta: Advanced Hardware Interactions, Web Sharing on Desktop, and More

https://blog.chromium.org/2021/01/chrome-89-beta-advanced-hardware.html



Chrome Beta 89 updates Discover feed, enables web sharing on the desktop, and much more (APK Download)

https://www.androidpolice.com/2021/01/30/chrome-beta-89/



GoogleはCookieを使った広告配信に変わる仕組み「プライバシー・サンドボックス」を2019年に提案しましたが、プライバシー・サンドボックスの内容は記事作成時点で検討中であり、まだはっきりとしていません。しかし、ニュースメディアのAndroid Policeが報じたところによると、Chrome 89ベータ版では「設定」→「プライバシーとセキュリティ」から「プライバシー・サンドボックス」という項目が表示されるようになっているとのこと。





このページには「ウェブクラウドと広告測定」という項目をオン/オフできるようになっており、「ウェブクラウドに参加すると、ウェブサイトがあなたのウェブ体験を、個人の識別可能情報を用いらずに関連させることを許可します。ウェブサイトや広告主は、コンサートの群集のような形で、何千人というユーザーに共通する興味だけを知ることができます」と記されています。





これはGoogleが近日テスト予定だとされる「FLoC」について言及したものだとみられ、Chrome 89では本格的にプライバシー・サンドボックスのテストが始まる可能性が高そうです。



Googleが提案するサードパーティーCookieなしの新しい広告の仕組み「FLoC」とは? - GIGAZINE





また、Discoverのフィードはサムネイル画像と共にタイトル・記事の序文が表示される仕組みですが、Chrome 89ベータ版ではタイトルとサムネイル画像だけになっています。以下がこれまでのフィードのUIで……





これが新しいフィードのUI。変更により、より多くの記事を一度に表示できるようになるとのこと。





さらに、Androidではウェブサイトを表示させた時にアドレスバーのロックアイコンあるいは「i」アイコンをタップすることで完全なURLやページなどが表示されますが……





このUIの変更もテスト中で、「接続の安全」のほか、「許可」「Cookie」という項目をタップできるようになっています。「Permission(許可)」をタップすると……





「カメラ」「サウンド」をそれぞれ設定できるようになっています。





そしてGoogleはウェブアプリ用のNFC機能をGoogle Chrome 81でテスト公開しましたが、Chrome 89からはNFC APIがデフォルトでAndroid版のChromeに搭載されることになる様子。



このほか、デスクトップ版のChromeでWeb Share APIやWeb Share Target APIが使えるようになったほか、ブラウザからシリアルポートにアクセスするWeb Serial APIがデスクトップ版で有効になったこと、AVIF画像デコードが可能になったことなどが新機能として発表されています。