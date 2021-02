2021年02月01日 12時30分 セキュリティ

スマート貞操帯をハッキングされ身代金を要求される事態が発生、被害者男性は「デジタルのものは信用できない」と語る



インターネット経由で操作可能なスマート貞操帯を装着していたサム・サマーズさんがハッキング被害にあい、貞操帯の操作権をハッカーに奪われてしまうという事態が起きました。ハッキング被害にあった男性は、「デジタルのものは信用できない」と語り、スマート貞操帯への信用を失ってしまったことを明かしています。



We Spoke to a Guy Who Got His Dick Locked in a Cage by a Hacker

https://www.vice.com/en/article/4ad5xp/we-spoke-to-a-guy-who-got-his-dick-locked-in-a-cage-by-a-hacker





ある日、サマーズさん自身のスマートフォンと接続しているスマート貞操帯用アプリから奇妙なメッセージを受け取りました。このメッセージには「貞操帯の操作権を奪ったので、ビットコインで1000ドル(約10万円)を支払え」と書かれていたそうです。サマーズさんはスマート貞操帯アプリにメッセージを送ってきたのは自身のパートナーだと考えていたそうで、「馬鹿げたように聞こえますが、このメッセージに少し興奮しました」と当時の事を振り返っています。



しかし、サマーズさんが電話で確認したところ、スマート貞操帯にメッセージを送信したのはパートナーの女性ではないことが明らかになります。このタイミングで初めて自身のスマート貞操帯がハッキングされたことに気づいた、とサマーズさんは語りました。





サマーズさんが使用していたスマート貞操帯は、中国の性玩具メーカーであるQiuiが製造している「Cellmate Chastity Cage」という製品。このスマート貞操帯については、製造元が公開したAPIにハッカーがデバイスを制御可能になる脆弱性が存在すると判明。この脆弱性は、2020年10月にセキュリティ研究者により報告されていました。



男性器をBluetooth経由でロックできるスマート貞操帯に「攻撃者によってリモートから完全にロックされる脆弱性」が判明 - GIGAZINE





その後、ハッカーがCellmate Chastity Cageをハッキングし、「ロックを解除して欲しければ身代金を支払え」とユーザーを脅迫する事態も発生していました。



男性器をBluetooth経由でロックできるスマート貞操帯がハッカーの餌食となり身代金を要求される事態に - GIGAZINE





スマート貞操帯をハッキングされてしまったサマーズさんは、必死でビットコインを探したところ、古いアカウントにいくらか残っていることを発見。そのアカウントを使ってハッカーの要望通りに身代金を支払ったそうですが、ハッカーはより高額な身代金の支払いを求めてきたとのこと。



そこで、サマーズさんはパートナーと一緒にスマート貞操帯からペニスを解放するための方法についてブレインストーミングすることにしたそうです。スマート貞操帯を物理的に破壊することに決めたサマーズさんたちですが、家には工具がハンマーしかなかったため、新しくボルトカッターを購入。パートナーの力ではボルトカッターを使ってスマート貞操帯を分解することはできなかったため、サマーズさんは「自分でやるしかない」という思いに駆られます。しかし、自分のペニスに装着されているスマート貞操帯をボルトカッターで切断するというのは「とても怖かった」とサマーズさんは語っています。





ボルトカッターを用いた切断は成功したそうですが、サマーズさんは自身のペニスも一緒に傷つけてしまった模様。当時を振り返りながら、サマーズさんは「傷跡などはないものの、出血していて痛い」と語っています。また、この傷のせいで1カ月以上性行為を行うことができなくなったと明かしました。



サマーズさんは「万が一の場合に備えて、物理的なロックがあるスマート貞操帯を使用してください。デジタルのものは信用できません」と語り、今回のハッキングによりスマート貞操帯を信用できなくなったことを明かしています。