Appleが独自の自動運転車開発に向けて電気自動車メーカーを買収しようとしていたことが判明

Appleが2020年に、アメリカの電気自動車メーカーである Canoo と提携に向けた協議を行っていたことが、報道により明らかになりました。デジタル製品と自動車という、大きく異なる製品を手がけている2社が協力体制の構築を計画した背景には、Apple独自の自動運転車開発を目指す「 プロジェクト・タイタン 」があるとされています。 Exclusive: Apple held talks with EV startup Canoo in 2020 - The Verge https://www.theverge.com/2021/1/12/22225026/apple-canoo-acquisition-investment-electric-car-goev Appleは2015年に「プロジェクト・タイタン」を始動させましたが、2019年に同計画に携わる技術者を大量に解雇。Apple独自の自動運転車を開発する計画は頓挫した可能性があると指摘されていました。 Appleが190人の従業員を解雇、自動運転車開発プロジェクト「Titan」に影響か - GIGAZINE

2021年01月13日 11時12分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

