Appleが自動運転車開発プロジェクトをキャンセルしたとの報道、10年以上の開発に終止符か



Appleが自動運転車を開発していることは広く知られており、これまで内部リークや人材採用などからその詳細が明らかになっていました。プロジェクト・タイタンとして知られていた自動運転車開発プロジェクトですが、10年以上の開発期間を経て、ついにキャンセルされてしまったとBloombergが報じています。



Bloombergが匿名のApple社員から入手した情報によると、Appleは2024年2月27日の朝に12分ほどの短いミーティングを開催し、この中で最高執行責任者であるジェフ・ウィリアムズ氏とプロジェクト・タイタン担当ヴァイスプレジデントであるケビン・リンチ氏の2人が、従業員向けにプロジェクト・タイタンのキャンセルを発表したそうです。





Appleはプロジェクト・タイタンに携わる数百人の従業員を解雇する可能性が高く、記事作成時点でプロジェクトの作業はすべて停止しているとのこと。この情報を提供した匿名の従業員は、この発表が突然のことだったと語っています。ただし、Apple社内では優先順位が常に変化しているため、キャンセルの決定自体は突然のものではなかったと説明しました。



Bloombergによると、Apple社内に残ることになるプロジェクト・タイタンの関係者は、同社の生成AIプロジェクトを担当することになる模様。その他の従業員は、社内の他の役割を見つけるまで90日間の猶予が与えられ、役割を見つけることができなければ解雇されることとなります。匿名の従業員によると、キャンセル直前のタイミングでプロジェクト・タイタンには約2000人の従業員が携わっていました。





プロジェクト・タイタンのキャンセルは、大手自動車メーカーが電気自動車への投資を再評価していたり、自動運転車プロジェクトに対する監視が高まったりする中で行われました。Appleの自動車市場への参入は、Appleにとって新たな収入源となると考えられていましたが、複数メディアが今回の件についてAppleにコメントを求めていますが、返答は得られていません。



Appleがプロジェクト・タイタンを始動したのは2014年のことで、一時は約5000人もの従業員がこのプロジェクトに従事していたそうです。プロジェクト・タイタンには自動車業界の著名人も複数携わっており、Appleはランボルギーニやフォードなどの名だたる自動車メーカーから人材を引き抜いてきました。テスラの元重役であるダグ・フィールド氏がプロジェクト・タイタンを率いていた時期もありますが、同氏は2021年にフォードへ移籍しています。



