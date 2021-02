2021年02月03日 11時50分 乗り物

Appleがポルシェのシャーシ開発責任者を雇用、自動運転車開発プロジェクトが加速か



Appleは自動運転車開発プロジェクトの「プロジェクト・タイタン」を進めていると長らくウワサされています。そんな中、Appleが新しくポルシェのシャーシ開発責任者を雇用したと報じられました。



Business Insiderドイツ版の報道によると、Appleはポルシェでシャーシ開発責任者を務めたマンフレッド・ハラー氏を引き抜いたそうです。ハラー氏はポルシェで10年以上にわたり働いてきた人物で、最近では同社のカイエンシリーズの開発に取り組んできたとのこと。なお、ハラー氏は2016年からポルシェのシャーシ開発責任者を務めてきたそうです。



また、プロジェクト・タイタン関連のウワサとして、2021年1月中旬に「Appleの自動運転車をヒュンダイが製造する」と報じられたものもあります。この報道に対してヒュンダイは、「Appleは当社を含むさまざまな世界中の自動車メーカーと話し合っていると理解しています。ただし、この協議は初期段階にあるため、何も決定事項はありません」と声明を出しています。



「Appleの自動運転車をヒュンダイが製造する」というウワサについて、Business Insiderドイツ版は「ヒュンダイは自動車の生産戦略を変更し、Appleのサービスプロバイダーとなってしまうことを懸念しているようです」と報じています。



さらに、Apple関連の確度の高いリーク情報を取り扱うアナリストのミンチー・クオ氏も、プロジェクト・タイタンとヒュンダイのつながりについて語ったことが明らかになっています。



クオ氏が投資家向けに語った内容によると、Appleはプロジェクト・タイタンの試作機を開発するためにヒュンダイと協力しており、同社の電気自動車向けプラットフォームである「E-GMP」をベースに自動運転車の開発を進める計画を立てているとのこと。



ヒュンダイのE-GMPは2020年12月に発売された電気自動車向けのプラットフォームで、バッテリーやモーター、インバーター、充電器などが一体になったもの。最高速度は時速260kmで、0~100km加速を3.5秒未満で実現できます。バッテリー容量は明かされていませんが、従来のリチウムイオンバッテリーと比べてエネルギー密度が約10%増量しており、500km以上の航続距離を実現しているとのこと。加えて、急速充電にも対応しておりわずか18分でバッテリーを最大80%まで充電することができます。





クオ氏はヒュンダイがAppleの自動運転車のコンポーネントの設計および製造を担当し、同社の傘下にある起亜自動車がアメリカでの製造ラインを提供することになると予測。また、クオ氏はAppleの自動運転車について「非常にハイエンドなモデル」あるいは「標準の電気自動車よりもかなり高価なモデル」として販売するだろうと予測しています。



また、Appleはヒュンダイと開発している自動運転車の試作機が成功すれば、ゼネラルモーターズやグループPSAといった企業と後継モデルを開発する可能性もあるとクオ氏は予測しています。