2021年02月04日 10時45分 乗り物

「AppleとヒュンダイがApple Carの取引に向けて前進」との報道



Appleが独自に開発中であるとウワサされている自動運転車「Apple Car」(仮称)について、「Appleは車両の製造を韓国最大手の自動車メーカーであるヒュンダイに委託する」と報じられていましたが、アメリカの経済メディアCNBCも「AppleとヒュンダイがApple Carの取引に向けて前進している」と2社の関係を指摘しています。



Apple and Hyundai-Kia pushing towards deal on Apple Car

https://www.cnbc.com/2021/02/03/apple-and-hyundai-kia-driving-towards-deal-on-apple-car.html



CNBC: Apple and Hyundai nearing Apple Car deal, first version will ‘not be designed to have a driver’ - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/02/03/cnbc-apple-and-hyundai-nearing-apple-car-deal-first-version-will-not-be-designed-to-have-a-driver/



「Appleが自動運転車の製造をヒュンダイに委託する」と最初に報じられたのは2021年1月中旬のことで、韓国紙のKorea IT Newsが「ヒュンダイ傘下の起亜自動車がアメリカ・ジョージア州に持つ工場で自動車を製造するか、ヒュンダイとAppleが共同で投資してアメリカに新工場を建設し、この工場で自動運転車の製造を行う」と報じました。



「Appleの自動運転車をヒュンダイが製造する」と韓国紙が報道 - GIGAZINE





その後、Apple関連の確度の高いリーク情報を取り扱うアナリストのミンチー・クオ氏も、Apple Carのプロトタイプがヒュンダイの電気自動車向けプラットフォームである「E-GMP」をベースに開発される、と語りました。



Appleがポルシェのシャーシ開発責任者を雇用、自動運転車開発プロジェクトが加速か - GIGAZINE





CNBCはこれらの報道と同じように、AppleとヒュンダイがApple Carの開発に向けて話し合いを進めていると指摘。CNBCに情報を提供した人物は、Appleとヒュンダイの間の取引に精通しているとのこと。この情報提供者によると、2社はまだ取引について合意に至っておらず、最終的な決定は延期される可能性もあるそうです。また、Appleがヒュンダイと提携したのちに、別の自動車メーカーとも提携する可能性があると指摘しています。



Appleとヒュンダイが提携する理由について、議論に精通している人々は「両社がユニークな利益を得る」と語っています。AppleはiPhoneで年間50兆円規模のスマートフォン市場の約3分の1を占めていますが、これと同程度の売上を数千兆円規模の自動車市場で記録するには、わずか2%のシェアを獲得するだけで済みます。



一方、ヒュンダイでAppleとの提携を進めているのは、同社の会長であるチョン・ウィソン氏とみられています。ヒュンダイはAppleと協力することで、自動運転車の開発が加速すると信じているというわけ。なお、韓国メディアのdongA.comが、「Appleと起亜自動車がApple Car製造のために4兆ウォン(約3800億円)規模の正式契約を締結する予定」とも報じています。





最初のApple Carがどのような見た目になるかは不明ですが、計画に精通している人物は「最初のApple Carはドライバーを乗せるように設計されていません。ドライバーなしで動作するように設計されており、ラストワンマイルに焦点を当てたような自立型の電気自動車になります」と語っています。



なお、CNBSがApple、ヒュンダイ、起亜自動車の3社にコメントを求めましたが、回答は得られませんでした。