ヒュンダイと起亜が「Appleとは自動車に関する協議をしていない」と発表、両社の株価は大幅下落



韓国の自動車メーカーであるヒュンダイ(現代)とその傘下の起亜自動車が、「ヒュンダイがApple Carに関する取引を進めている」との報道を否定する発表を行いました。



2021年1月に、韓国紙が「Appleの自動運転車をヒュンダイが製造する」と報道しました。この報道に対し、ヒュンダイは「Appleは当社を含むさまざまな世界中の自動車メーカーと話し合っていると理解しています。ただし、この協議は初期段階にあるため、何も決定事項はありません」とコメントしていました。



さらに、2月に入ってから協議がさらに進展したと報じられ、Appleが手がける完全自動運転の電気自動車「Apple Car」(仮称)が具体像を帯びるとの期待が一段と高まっていました。



そんな中、ヒュンダイと起亜自動車が2021年2月8日に、韓国の規制当局に提出した資料の中で「現代自動車は、自律型電気自動車の共同開発に協力するよう複数の企業から要請を受けているが、初期段階であるため何も決まっていない。自動運転車の開発についてAppleと協議しているという事実もない」と発表。Appleとの協議が白紙状態であることを明かしました。



大和証券キャピタル・マーケッツで自動車部門の地域責任者を務めるSung Yop Chung氏は、アメリカのニュースメディアCNBCの取材に対し「Appleは秘密主義で知られていますが、ヒュンダイとの提携の可能性についてのニュースが国内外の報道機関を通じてリークされてしまいました。このことがAppleの不興を買ったのかもしれません」とコメント。



Chung氏はさらに、「ヒュンダイや起亜自動車にしても、Appleとの間にちょっとした利害の対立があったかもしれません。両社はAppleの下請けになることを望んだのではなく、Appleがソフトウェア分野で持つ強みを利用しようとしたのではないかと思われます」と述べて、Appleとヒュンダイ側の間に行き違いがあったことを示唆しました。





Chung氏は「Appleとヒュンダイ側が協議を再開することはあり得る」としていますが、投資家の間では「協議は物別れに終わった」との見方が広がっています。ソウル株式市場におけるヒュンダイの株価は2月8日に6.21%下落し、起亜自動車の株価も15%近く急落しました。また、ヒュンダイ・起亜両社だけでなく現代ウィア、現代モービス、現代グロービスなど、ヒュンダイのグループ企業も幅広く売られているとのこと。Chung氏は、Appleの自動車を製造するとの期待が薄れたことで、起亜自動車の株価は最大31%下落する可能性があると予想しています。