オープンソースのOS「Plasma Mobile」搭載スマホ「PinePhone: KDE community edition」が登場

・関連記事

iOSでもAndroidでもない新しいオープンなモバイルOS「Plasma Mobile」 - GIGAZINE



わずか2000円ほどで自作の64bitコンピューターを作れるキット「PINE A64」 - GIGAZINE



Ubuntuが方針を変更、ついにモバイルOSから撤退してデスクトップは2018年中にGNOME環境に - GIGAZINE



「Linux搭載PC」を名刺にしてしまった猛者が登場 - GIGAZINE



マテリアルデザインなデスクトップがヌルヌル動くLinuxのGNOME Shell拡張「Material Shell」レビュー - GIGAZINE

2020年12月03日 09時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.