2020年12月03日

「原神」がGoogleとAppleの2020年ベストゲームに選出される



Windows・iOS・Android・PlayStation 4向けのオンラインオープンワールドRPG「原神」が、Androidの公式アプリストアであるGoogle PlayとAppleの公式アプリストアであるApp Storeの両方でベストゲームに選出されました。



Genshin Impact Is Apple And Google Play's Game Of The Year - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/genshin-impact-is-apple-and-google-plays-game-of-the-year/1100-6485092/



原神は中国のゲーム会社miHoYoが開発・運営するオンラインオンラインオープンワールドRPG。2020年9月28日から全世界同時にサービスを開始しており、記事作成時点ではリリース時期は不明ながら、Nintendo Switchでのリリースも予定されています。



【原神】ゲームプレイ トレーラー - YouTube





その原神が、2020年12月1日にGoogle Playが選出するベストゲーム 2020に選出されました。Googleは「ベストゲームに選ばれるタイトルは、期待を上回るゲームであり、人の心をつかんで離さず、手軽さとジャンルを超えたエクスペリエンスを提供するものでなければなりません。今年の受賞作品は、そのすべてを余すところなく体現した作品です」と説明しています。



ベストゲーム 2020 - Google Play の Android アプリ

https://play.google.com/store/apps/topic?id=campaign_editorial_bestof2020_bestgame





さらに、2020年12月2日にAppleがApp StoreのBest of 2020を発表し、2020年のベストゲーム・今年のベストiPhoneゲームに「原神」が選出されました。Appleは選出理由を「その品質の高さ、創造的なデザイン、使いやすさ、革新的なテクノロジーの面で秀でているのはもちろん、文化に前向きな影響を与えたことや、人々を助けたこと、重要な課題に取り組んだことの観点からも同様に注目に値します」と記しています。



Apple、App Store の Best of 2020 受賞者を発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/12/apple-presents-app-store-best-of-2020-winners/





なお、AppleはApp Storeのベストゲームに原神以外に4つのゲームを選出しており、カテゴリ別の内訳は以下の通りです。



今年のベストiPadゲーム:レジェンド‧オブ‧ルーンテラ(デベロッパ:Riot Games)

今年のベストMacゲーム:Disco Elysium(デベロッパ:ZA/UM)

今年のベストApple TV ゲーム:Dandara Trials of Fear(デベロッパ:Long Hat House)

今年のベストApple Arcadeゲーム:忍び足のサスクワッチ(デベロッパ:RAC7)