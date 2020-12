画一的な法律に頼らずに正義を実現する「決疑論」とは？

一般的に、物事を裁く際は政府が作った法律に従って判断し、処罰を加えることが正しいとされています。しかし、画一的な法律に依存するのではなく、個々の事件や状況に目を向けて判断する「 決疑論 」という考え方も存在するとして、麗澤大学の ジェイソン・モーガン 准教授が決疑論的な思考やその歴史について解説しています。 On Casuistry | Issue 141 | Philosophy Now https://philosophynow.org/issues/141/On_Casuistry

・関連記事

質問を繰り返すことで論理的な考え方を身につける「ソクラテス式問答法」の実践方法とは? - GIGAZINE



なぜ民主主義は「大衆による暴君への支持」に行き着くのか? - GIGAZINE



考えれば考えるほど眠れなくなる哲学に関する9つの思考実験 - GIGAZINE



あらゆる分野で役に立つ科学や法律から導かれた「11の普遍の法則」 - GIGAZINE



何世代も先の未来を守る「長期的思考」を行うための6つのポイント - GIGAZINE



2020年12月03日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.