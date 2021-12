折りたたみ式スマホ「P50 Pocket」をHuaweiが発売、背面側の小型ディスプレイで通知やウィジェットに素早くアクセス可能

・関連記事

Huaweiが5000万画素のメインカメラと独自のHarmonyOS 2を搭載した新フラッグシップ機「P50」&「P50 Pro」発表 - GIGAZINE



Huaweiが中国政府の監視システムに関与していたことを示す文書が報じられる - GIGAZINE



HuaweiとZTEの機器を通信インフラから完全排除する「安全な機器法」が可決される - GIGAZINE



2021年12月24日 11時30分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.