2026年04月14日 13時15分 スマホ

Huaweiが新型折りたたみ式スマホ「Huawei Pura X Max」を発表



Huaweiが折りたたみ式スマートフォン「Huawei Pura X Max」のビジュアルを公開しました。縦長の状態から横向きに開く形となっており、「業界初の水平折りたたみ式スマートフォン」と報じられています。



先锋设计，颜值Max。#华为PuraXMax#内外皆瞩目。

https://m.weibo.cn/detail/5287195914013746



余承东携Pura X Max入驻小红书，新机外观同步亮相 - 热点科技 - ITheat.com

https://www.itheat.com/view/60585.html



Huawei beats Apple and Samsung with new wide foldable | The Verge

https://www.theverge.com/tech/910867/huawei-pura-x-max-foldable-phone-wide-china



Huawei Pura X Max might usher the era of wide foldable phones | Mashable

https://mashable.com/article/huawei-pura-x-max-foldable-phone



Huaweiは2026年4月13日に中国のSNS・新浪微博(Sina Weibo)の公式アカウントで、折りたたみ式スマートフォン「Pura X Max」の画像を6枚投稿しました。以下は最もPura X Maxの外観がよく分かる画像で、一般的なスマートフォンよりも横幅の広い端末が、横向きに開かれています。背面にはトリプルカメラを搭載しており、背面デザインは2025年に発売した初代の「Pure X」から引き継がれています。





以下は、横に開いた状態で操作している様子。





また以下の画像では、Pura Xは横向きだとホーム画面が回転しないなど縦向き表示を前提とした作りになっていましたが、Pura X Maxは横でも縦でも自由な向きで使いやすくなっている可能性があります。





公式の予約ページによると、Pura X Maxのカラーバリエーションは「インターステラーブルー」「オリーブゴールド」「ファントムナイトブラック」「バイブラントオレンジ」「ゼロディグリーホワイト」の5色展開。また、RAM・ストレージの組み合わせを「12GB＋256GB」「12GB＋512GB」「16GB＋512GB」「16GB＋1TB」から選択できます。





さらに、以下の投稿ではPura X Maxのビジュアルをあらゆる角度から確認するムービーを見ることができます。





Huaweiのエグゼクティブディレクターで消費者BG取締役会会長を務めるリチャード・ユー氏は中国のSNS・小紅書(Xiaohongshu)にアカウントを開設し、「近日発売予定のHuawei Pura X Maxを持って、小紅書にやってきました。これから皆さんに役立つ情報や楽しいことを共有していきます」と投稿しました。また、実際にPura X Maxを横向きに開いた状態でブラウジングしている様子も公開しています。





記事作成時点ではPura X Maxの詳細なスペックは不明ですが、中国メディアではリークや周辺情報から複数の予想が報じられています。中国のテクノロジー系メディアである热点科技(itheat.com)によると、Pura X Maxは前モデルと同じ16:10のアスペクト比を維持し、7.69インチのWQHD+内蔵スクリーンと5.5インチの外部スクリーンを搭載するとのことで、Pura Xの内蔵スクリーン6.3インチ・外部スクリーン3.5インチと比較すると両スクリーンの使い勝手が大幅に向上しています。また、コア構成に関してはHuaweiが2025年後半に発表した「Kirin 9030フラッグシップチップ」を搭載し、新しい9コアアーキテクチャを採用するほか、2025年10月に登場した「HarmonyOS 6」がプリインストールされると予想されています。バッテリーに関しては、5500mAhの内蔵バッテリーを搭載し、100Wの有線急速充電と80Wのワイヤレス急速充電に対応すると見込まれています。



報道によると、Huawei Pura X Maxは2026年4月中に登場が予定されているスマートフォンの新モデル「Pura 90」シリーズと同時に発売されるそうです。詳細は現地時間の4月20日午後2時30分に開催される新製品発表イベントで公開される予定です。

