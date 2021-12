2021年12月24日 11時35分 乗り物

テスラが「運転中のドライバーがゲームを遊べないようにする」と約束



2021年12月、テスラ車の運転席に備えられているタッチモニターで「運転中のドライバーがゲームをプレイできる」ことが報じられました。「この機能は危険だ」との指摘を受けてアメリカの運輸省道路交通安全局(NHTSA)が調査に乗り出したところ、テスラは「運転中のドライバーがゲームを遊べないようにする」と約束したとのことです。



テスラは交通状況に応じて速度や車線内のハンドル操作をアシストする「オートパイロット」を展開していますが、「オートパイロット機能がオンになるとドライバーの脇見運転が増える」との研究結果が報告されており、実際にオートパイロット機能がオンになった車両の衝突事故も起きています。こうした状況を受けて、テスラはドライバーに対して運転中は気をそらさないように呼びかけています。



ところが2021年12月、テスラ車の運転席に備え付けられたタッチモニターで、「運転中のドライバーがゲームで遊べる」ことが判明しました。タッチモニターでのゲーム機能は通常ならば停車時のみプレイが可能ですが、一部のゲームタイトルは「私は乗客です(I AM A PASSENGER)」と記されたボタンをタップすると、運転中にもかかわらずゲームが遊べるようになるとのこと。タップしたのがドライバーか乗客かを判断するシステムはないそうで、ドライバーでもゲームが遊べるのは危険だと非難の声が上がっていました。



なお、12月にはメルセデス・ベンツが「一部の電気自動車で走行中でもモニターで動画が再生できてしまう不具合」があったとして、一部車両のリコールを発表しています。この件も、走行中のテスラ車の前部モニターでゲームが遊べてしまうことの問題を強調する一因になりました。



そんな中、NHTSAは12月22日に「テスラ車で運転中のドライバーがゲームを遊べる機能について調査を行う」と発表しました。この調査は2017年~2021年に生産されたテスラのモデルS・モデルX・モデルY・モデル3、合計約58万台を対象にしたものとされています。



NHTSAによると、上述の「パッセンジャープレイ」と呼ばれる機能が搭載されたテスラ車において、2020年12月から運転中のドライバーがゲームを遊べるようになっていたとのこと。これまでにゲームプレイ機能による事故や負傷者は報告されていないものの、NHTSAの広報担当者は12月21日までに1人のテスラ車オーナーから苦情を受け取っていると述べています。



実際にNHTSAに苦情を申し立てたオレゴン州・ポートランドに住むテスラ車オーナーのヴィンス・パットン氏は、2021年8月に別のテスラ車オーナーがYouTubeに投稿した動画を見て、自分の車でも運転中にゲームがプレイできることを確認したそうです。パットン氏はテスラ車を愛しているものの、運転中のドライバーがゲームを遊べてしまうことは人命を危険にさらすと考えており、「誰かが殺されるでしょう。これは非常識です」と主張しています。



テスラ車の調査が発表された翌日の12月23日、NHTSAは「システムに関する懸念について話し合った後、テスラは走行中の車両でゲームを遊べないようにすることに合意した」と報告しました。テスラはソフトウェアアップデートで機能をロックし、車両が動いている時はゲームをプレイできないようにするとのこと。なお、NHTSAによる調査自体は、ソフトウェアアップデートの後も継続して行われる予定です。