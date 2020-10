2020年10月5日のヘッドラインニュース

特撮「電光超人グリッドマン」を原作とした新作アニメ「SSSS.DYNAZENON」のPV第1弾が公開されています。本作の放送時期はまだ発表されていませんが、原作にあたる「電光超人グリッドマン」が2020年10月30日(金)から毎週金曜日18時30分にYouTubeで配信されるほか、2021年1月から「SSSS.GRIDMAN」の再放送が決定しています。



【公式】『SSSS.DYNAZENON 』PV1



©円谷プロ ©2020 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会







