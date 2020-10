2020年10月6日のヘッドラインニュース

2020年10月2日(金)から放送がスタートし、いらすとやの素材を使用した第1話「ワケあり版」が注目を集めた「100万の命の上に俺は立っている」と、絵本「100万回生きたねこ」とのコラボが発表されました。第2話に、「100万回生きたねこ」の主人公・とらねこくんが登場するとのことで、発見した人に抽選で絵本「100万回生きたねこ」がプレゼントされる企画が行われます。





また、VTuber・樋口楓&鷹宮リオンによる第2話同時視聴実況配信も行われるとのこと。



【同時視聴】100万の命の上に俺は立っている / アニメ第2話【にじさんじ / 樋口楓 / 鷹宮リオン】 - YouTube





◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

新型コロナ 再感染の報告 世界各国の研究グループから相次ぐ | 新型コロナウイルス | NHKニュース







豪本土にタスマニアデビル再導入、約3000年ぶり 「歴史的」一歩 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

トランプ氏が退院へ 米国民に「コロナ恐れるな」 写真6枚 国際ニュース:AFPBB News



新型コロナ感染で入院のトランプ大統領が退院 | アメリカ大統領選 | NHKニュース



入管の長期収容は「国際人権法違反」 国連部会が意見書:朝日新聞デジタル



パリ、感染最悪レベルに 板挟みの政府、カフェ閉鎖断念 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



日本学術会議のこと - tanukinohirune



菅首相 学術会議の任命見送り「学問の自由とは全く関係ない」 | 菅内閣発足 | NHKニュース



任命見送られた3教授 野党の聞き取りに政府の説明求める | 菅内閣発足 | NHKニュース



任命除外「たまたま結果にずれ」 整合性問われ官房長官 [菅政権発足]:朝日新聞デジタル







配送センターに刃物男 従業員2人死傷 公務執行妨害疑い 男逮捕 | NHKニュース



「日本学術会議問題」で“首相に義務なし”文書|TBS NEWS



学術会議の会員手当約4500万円 加藤官房長官が人件費示す - 産経ニュース



首相に推薦通りの任命義務はないと内閣府 | 共同通信



国勢調査、勤務先やマンション階数、なぜ言わないといけないの? 総務省に聞いてみた - 毎日新聞



学術会議推薦に従う義務なし 内閣府、18年に見解:時事ドットコム



学術会議、定員より5人程度多く推薦 | 共同通信



子ども被害証言に付き添い犬同伴 虐待事件公判で異例許可 | 共同通信







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





「背景絵が数枚しかないギャルゲーみたいな生活」衰退地方都市に住んだ時に感じた”それぞれ一つしか選択肢が無い生活”の話 - Togetter







Go To イートでポイント荒稼ぎ、1品だけ注文「トリキの錬金術」に鳥貴族が「悩んでおります」 - 弁護士ドットコム



被爆翌年撮影の恋人は「私と妻」 広島の男性、写真出版で名乗り | 共同通信







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

note株式会社はまず、自らの不誠実な態度を「カイゼン」せよ(9/1記事の続報) - イラストレーター オオスキトモコ 公式サイト



スマホ向け料金プラン「スマホベーシックプランS」の改定について|新着情報|お知らせ|Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

しずかちゃん演じた82歳声優の半生…1千万円使い込まれ裁判も | 女性自身



ラスボス豊島将之竜王(30)藤井聡太二冠(18)に圧巻6連勝 王将戦リーグ2回戦で大逆転勝利(松本博文) - 個人 - Yahoo!ニュース





Galko-chan animation #GalkoChan #ギャル子ちゃん



Vote on what i'll animate next on my Patreon: https://t.co/qazdJI7BpD pic.twitter.com/G8gqSDOmE7