2020年8月3日のヘッドラインニュース

また、この新作の配信に合わせて、コミックス特装版同梱DVDに収録された「救え!救助訓練!」「Training of the Dead」の配信も決定しました。 いずれも、2020年8月16日(日)からHuluにて独占先行配信され、8月30日(日)から他サービスでも配信されることになっています。 ©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 なお、「僕のヒーローアカデミア」は週刊少年ジャンプ連載6周年を迎えています。

