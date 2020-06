2020年06月22日 10時38分 ネットサービス

トランプ大統領がTwitterやFacebookに投稿したムービーが著作権侵害で削除される



2020年6月18日(木)に、トランプ大統領がTwitterやFacebookに1本の編集済みムービーを投稿したところ、元のムービーの撮影者から「著作権侵害」を申し立てられ、TwitterとFacebookから削除されてしまったと報じられています。



Parent of toddler in 'manipulated' Trump video forces Facebook and Twitter to remove it - CNN

Facebook and Twitter remove manipulated video from president’s accounts after DMCA complaint - The Verge

トランプ大統領がアップしたムービーの元ネタが以下で、道路の両端から黒人の子どもと白人の子どもがお互いに走り寄ってハグをするというものでした。



These two toddlers' heartwarming reaction to spotting each other on the street will make your Monday. https://t.co/D1FN6AxmmD pic.twitter.com/eSed92F2g6 — ABC News (@ABC) September 9, 2019



しかし、トランプ大統領が自身のTwitterとFacebookに投稿したムービーは、まるで黒人の子どもが白人の子どもから逃げているような内容のものに編集されていました。編集したのは、トランプ大統領を支持するミームやパロディムービーを定期的に公開するCarpe Donktumとみられています。



ムービーが投稿された直後に、Twitterはムービーに「操作されたメディア」というラベルをつけました、さらに元のムービーの権利を管理するJukin Mediaは「Twitterに削除要求を提出した」と発表しており、トランプ大統領がTwitterに投稿したムービーは著作権侵害の申し立てを受けて削除されました。





さらに、Facebookに投稿されたものについても削除されており、Facebookの広報担当者であるアンディ・ストーン氏は「デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づいて、このムービーの権利所有者から著作権侵害の申し立てを受け、投稿を削除しました」と発表しました。なお、Facebookが削除するまで、ムービーは400万回以上再生されていたとのこと。



ムービーに映る子どもの両親とJukin Mediaは「私たちはムービーを投稿する許可を大統領に与えませんでした。彼のコンテンツの不正使用は、有効なフェアユースあるいはその他の抗弁に当てはまらない、明確な著作権侵害の例であると思います」とコメントしています。



一方、ホワイトハウスの報道官であるケイリー・マケナニー氏はムービーについて尋ねられると「私は面白いと思いました」「実際にムービーを見ると大統領は風刺のメッセージを込めたのだと思います」とコメントしました。