YouTubeが「トランプ勝利」と主張するムービーの投稿を禁止

なお、これと同時にGoogleは2020年アメリカ合衆国大統領選挙に合わせて掲出を禁止していた政治広告の規制を解除し、2020年12月10日から選挙広告がこれまで同様に出稿できるようになると発表しました。 Google to lift post-election political ad ban on Dec. 10 - Axios https://www.axios.com/google-election-ad-ban-lifted-georgia-a22c86e0-eefa-4eb6-a9a8-d63450512d07.html

2020年アメリカ合衆国大統領選挙 では民主党候補のジョー・バイデン氏と、現職の大統領であり共和党候補でもあるドナルド・トランプ大統領が激突し、主要メディアはバイデン氏が勝利したと報じました。当初、トランプ陣営は民主党側の不正を訴えていましたが、2020年11月24日時点でトランプ大統領は敗北宣言はしていないものの、バイデン氏への政権以降を認めると ツイート しています。しかし、支持者の中にはいまだにYouTube上でトランプ大統領の勝利を主張している人もいるそうで、そういったムービーの投稿を禁じるとYouTubeが発表しました。 Supporting the 2020 U.S. election https://blog.youtube/news-and-events/supporting-the-2020-us-election/

2020年12月10日 10時40分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

