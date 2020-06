どん兵衛史上初、冷水で締めてツルッとした喉越しを楽しめる「日清の汁なしどん兵衛 冷しぶっかけうどん」試食レビュー

・関連記事

期間限定スーパーカップでシリーズ売上No.1の「スーパーカップMAX こく搾りラーメン こくだししょうゆ味」はしょうゆのコクとうま味が調和する一品 - GIGAZINE



濃厚なカツオの風味とスパイスのジャンキーなうま味が融合したエースコック「MEGA 鰹 濃厚魚介まぜそば」を食べてみた - GIGAZINE



うまみと痛いほどの刺激が脳から快楽物質をドバッとあふれさせる「カップヌードル 激辛味噌 ビッグ」試食レビュー - GIGAZINE



口に入れた瞬間は完全にペヤングなのに食べ続けるとホームパイになる不二家の「ホームパイミニ(ペヤングソースやきそば味)」試食レビュー - GIGAZINE



ニンニクとアブラの濃厚なガッツリ感が背徳的な「立川マシマシ ウマ汁こってりマシライス」試食レビュー - GIGAZINE



2020年06月22日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.