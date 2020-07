2020年07月03日 10時43分 ネットサービス

Twitterがトランプ大統領のツイートした画像を「著作権侵害」で削除

by Dunk



Twitterが日刊紙ニューヨーク・タイムズから著作権侵害の申し入れを受け、ドナルド・トランプ大統領のツイートから画像を削除したことがわかりました。著作権侵害のためにトランプ大統領のTwitterアカウントからコンテンツが削除されたのは今回で2回目となります。



Scoop: Twitter removes photo from Trump tweet after NYT copyright complaint - Axios

https://www.theverge.com/2020/6/19/21297209/facebook-removes-manipulated-toddler-video-president-trump-copyright-claim-dmca-jukin



Twitter removes Trump image in tweet for violating copyright policy

https://www.cnbc.com/2020/07/02/twitter-removes-trump-image-in-tweet-for-violating-copyright-policy.html



トランプ大統領がツイートした画像は、ニューヨーク・タイムズが2015年に公開した記事で使用された写真で、ニューヨーク・タイムズのカメラマンであるデイモン・ウィンター氏が撮影したものでした。記事作成時点ですでに画像は削除されているため、該当ツイートは「Media not displayed(表示されないメディア)」という通知だけが表示される状態です。





また、トランプ大統領はFacebookにも同じ画像を投稿しており、これは記事作成時点では削除されていません。





Twitterの広報担当者は、トランプ大統領がツイートした画像に対して、ニューヨーク・タイムズからデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく著作権侵害の申し立てがあったことを認め、「著作権者あるいはその正式な代理人から著作権侵害の有効な申し立てがあったため、Twitterの著作権ポリシーに従って対応しました」と述べました。



実際にDMCAに基づく著作権侵害の申請を確認できるサイト・Lumenをチェックすると、ニューヨーク・タイムズからTwitterにツイートに対する著作権侵害が申請されていたことがわかります。



DMCA Takedown Notice (Tweet) :: Notices :: Lumen

https://www.lumendatabase.org/notices/21372694





海外ニュースメディアのAXIOSは「今回の措置が取られた背景には、Twitterが、同社のポリシー違反や誤情報の拡散を理由に、大統領のアカウントに対する取り締まりを強化していることがあります」と指摘しました。



なお、トランプ大統領がTwitterからコンテンツを削除されるのは今回が初めてではありません。2020年6月にトランプ大統領がアップロードしたムービーがTwitterから「操作されたメディア」タグを付与され、さらにDMCAに基づく著作権侵害の申し立てを受けたことから最終的に削除されています。



