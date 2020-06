新型コロナウイルスは無症状の人から感染することは「ほとんどない」とWHOの責任者が説明

世界保健機関(WHO)が開催した記者会見の中で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)問題の技術リーダーであるマリア・ヴァン・ケルクホーヴ博士が記者からの質問に応じ、WHOに集まったデータをもとに考えると、無症状の患者から感染することは「ほとんどない」ことを明らかにしました。



ケルクホーヴ博士によると、WHOには研究結果が出ていないような国からの情報も集まっており、詳細な追跡調査の結果から、COVID-19の感染者で無症状の人から二次感染したケースは見つかっておらず、無症状者からの有意な感染拡大は認められないとのこと。



しかし、この発表を受けて、ハーバード大学公衆衛生大学院のアシシュ・ジャー教授は、「無症状者は感染拡大の原因になるのか? おそらくイエスです」とツイート。



This from @WHO is getting a lot of attention and creating confusion.



I want to quickly share what I understand about this.



Bottom line question:



Are infected people without symptoms an important cause of spread?



My best guess: yes.



A thread https://t.co/NnLpf7kTVh