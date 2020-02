2020年02月25日 11時11分 メモ

新型コロナウイルス感染症は「パンデミックと呼べる段階ではない」とWHOが宣言



世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム事務局長は2020年2月25日に会見を開き、2019年12月から猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について「現時点ではパンデミックと呼べる基準を満たしていない」と発表しました。







テドロス事務局長は「2020年2月24日午前6時(スイス・ジュネーヴ時間)の時点で、COVID-19の症例は中国では合計7万7362件報告されており、そのうち死者が2618人とWHOに報告されています。また、過去24時間以内に中国では416人の患者と150人の死者が確認されています」と発表。



また、WHOの視察団が中国各地の訪問を終え、報告書を提出したことをテドロス事務局長は明らかにしました。WHOの視察団によれば、流行の中心となった中国・武漢市での死亡率は2~4%で、武漢以外での死亡率は0.7%とのこと。軽症であればおよそ2週間で、重症あるいは重篤であれば3~6週間で回復すると述べています。



"There’s a lot of speculation about whether these increases mean that this epidemic has now become a pandemic.



WHO has already declared a PHEIC – our highest level of alarm – when there were less than 100 cases outside ???????? & 8 cases of human-to-human transmission"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020



また、COVID-19の流行は1月23日から2月2日まででピークに達し、以降は少しずつ減少しており、新型コロナウイルスにも有意な変異は見当たらなかったと視察団は報告しています。なお、より詳細な報告については、WHOのブルース・アイルワード博士が視察団を代表して、2020年2月25日(スイス・ジュネーヴ時間)に発表する予定だとのこと。





テドロス事務局長はイタリア・イラン・韓国で突発的にCOVID-19の報告が増加していると述べ、「COVID-19の流行がパンデミックの段階に達したかどうかについて、多くのメディアが臆測を立てています。WHOは、中国国外で100件以下の感染が報告されかつ新型コロナウイルスが人から人に感染することが8件確認された段階で、緊急事態を宣言しています」と語りました。



COVID-19の流行を「パンデミック」と宣言できるかどうかについて、テドロス事務局長はパンデミックを引き起こす可能性は認める一方で、「ウイルスが収束不可能なほど世界的に広がっているとは言えず、重症患者や死者も大規模に発生しているとは言えない」と、記事作成時点ではCOVID-19の流行をパンデミックと評価していないことを強調。また、「今は『パンデミック』という言葉は事実に適合しておらず、いたずらに恐怖を引き起こす可能性があります。私たちの住む世界は『白か黒か』に二極化してません。白でも黒でもないのです。パンデミックの可能性に備えてできる限りのことをしながら、ウイルスの封じ込めに集中する必要があります」とコメントしました。



"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death.



Does this virus have pandemic potential? Absolutely.

Are we there yet? From our assessment not yet"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020



WHOがパンデミック宣言に対して慎重な姿勢を示している理由の1つに、2009年のH1N1亜型インフルエンザウイルス流行時のパンデミック宣言があります。このH1N1亜型ウイルスは豚インフルエンザのウイルスが人に感染するようになったものといわれており、メキシコを中心に全世界に流行しました。当初はメキシコでの感染死亡率が非常に高かったことも考慮されてのパンデミック宣言でしたが、実際は季節性インフルエンザと大差のない脅威度だったことが判明。これを受けて欧州議会はWHOのパンデミック宣言を「誤報だ」と強く批判し、「製薬会社の意向が影響してパンデミックが宣言されたのでは」という疑いをWHOに向けました。



テドロス事務局長は「COVID-19の流行を語るために『パンデミック』という言葉を使うかどうかは、ウイルスの地理的広がり、ウイルスが引き起こす疾患の重症度、およびそれが社会全体に与える影響の継続的な評価に基づきます」と述べています。また、「EUからの2億3200万ユーロ(約280億円)の寄付に感謝します。このような世界規模の連帯には希望が持てます。COVID-19は人類共有の脅威です。COVID-19の流行に対して私たちは共に向き合うしかなく、共に乗り越えるしかありません」と語りました。



なお、テドロス事務局長は会見の中で、以下の3つを優先事項として各国に求めています。



1:すべての国は医療従事者の保護を優先しなければならない。

2:重症リスクが最も高い人、特に高齢者や健康状態が著しく悪い人を保護するために、コミュニティに参加しなければならない。

3:流行を抑えるために最大限努力し、流行が引き起こされ得る脆弱な国を保護しなければならない。