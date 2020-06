2020年06月22日 12時45分 サイエンス

新型コロナウイルスの免疫は無症状の人ほど減少しやすく感染後2~3カ月で激減する可能性



新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する免疫力は、感染から約2~3カ月の間に減少してしまう可能性があると中国の重慶医科大学の研究チームにより報告されました。また、研究では無症状の患者は症状が顕著だった患者よりも免疫の減少率が大きかったことが示されています。



研究では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の無症状者と有症状者、それぞれ37人を対象に感染回復後の免疫反応が調査されました。



研究チームが感染から回復した3~4週後に採取した両グループの血液サンプルを分析したところ、有症状者はSARS-CoV-2に対する抗体保有率は約78.4%であったのに対し、無症状者の抗体保有率は約62.2%でした。血液サンプル分析からさらに8週間後、無症状者の約81.1%、有症状者の約62.2%の抗体保有率が低下したと報告されています。この結果から、無症状者の方が有症状者よりもSARS-CoV-2に対する免疫が減少しやすいことが示唆されました。





新型コロナウイルス感染後の免疫低下について、ニュースサイトArs Technicaは「SARS-CoV-2の免疫がまったく無くなってしまうというわけではない」と述べており、低レベルで存在する抗体でもSARS-CoV-2の感染をある程度阻止する可能性があることがロックフェラー大学およびスイス・イタリア大学生物医学研究所の研究チームによって報告されています。



SARS-CoV-2に対する免疫の潜在的な可能性については、まだ多くの不明な点が残されており、重慶医科大学の研究チームは「SARS-CoV-2感染後に得られる免疫の強さと持続時間を解明することは、人々がソーシャルディスタンスの維持をいつ、どのように緩和するかについての決定を知らせるための重要な問題です。免疫の持続期間を明らかにするためには、より多くの患者を対象にした研究が必要です」とコメントしています。



また、同研究では無症状者の方が有症状者よりも長くウイルスを排出していることも報告されています。免疫がCOVID-19の有症状者は喉からウイルスの遺伝物質を排出する期間の中央値が約14日、最大で約32日であったのに対し、無症状者の排出期間は長く、中央値は約19日、最大で約45日の排出が確認されました。以下のグラフは、縦軸が鼻咽頭スワブにウイルスの遺伝物質を含む割合、横軸がウイルスの排出期間を日数で示しています。青線は無症状者、赤線は有症状者です。





無症状の人からSARS-CoV-2が二次感染するケースはほとんどないことが世界保健機関(WHO)により報告されていますが、WHOの報告は多くの研究者から反対意見が出ており、感染拡大のうち40~60%は無症状の人からの感染している可能性も示唆されています。



