気温が上昇するとストレスやうつといったメンタルヘルスの問題が起きやすくなる



地球温暖化により人の生活や体が大きな影響を受けることはこれまでにも叫ばれてきましたが、近年の研究で、人の体だけでなく精神状態もまた気温上昇の影響を受けることが明らかになってきています。最新の研究では、気温が高い日が続くことで、人がメンタルヘルスの悪化を訴える確率が高くなることが示されています。



ジョージア大学で農業および応用経済学の准教授を務めるスサナ・フェレイラ氏とトレビス・スミス氏らは、アメリカにおける自己報告のメンタルヘルスと、気温の関係について研究しました。この研究はアメリカ疾病予防管理センターが1993年から2010年にかけて行った、300万人以上のアメリカ人に対する電話調査を元にしているとのこと。研究者の分析によると、気温15.5~21度という比較的「過ごしやすい日」に比べ、気温が低い日はメンタルヘルスの悪化を報告する人が少なく、反対に気温が高い日は悪化傾向が高いことが示されたそうです。



また、気温が低い日の影響はすぐさま人に現れるのに対し、気温が高い日の影響は10日続いた後に出始める傾向も見られました。平均すると、気温が26.6度を越える日が1日増えるごとに、メンタルヘルスの悪化を報告する確率は0.3%増加したとのことです。





もちろん、熱ストレスに対する耐性には個人差があります。一方で、研究者は頻繁にメンタルヘルスの悪さを報告した人が、暑さに関係した問題を報告することが多いとも述べています。



1880年に記録が取られ始めてから2016年に至るまでに、

世界的な平均気温は0.99度上昇しています。メンタルヘルスと気温の関係は、地球温暖が叫ばれる現代において大きな問題になります。



これまでに温暖化が人の体に与える影響はいくつも研究されてきてますが、人の精神に与える影響は、まだ研究が進んでいない分野です。ただし、初期の研究においても「気温が高くなると精神疾患、自殺、メンタルヘルスの悪化により救急科への来診が増える」といった研究結果や「天気が感情表現の悪化と関係している」という研究結果、「アメリカとメキシコにおいて気温が高いと自殺が増える」という研究結果が示されています。



国連が2030年までの到達目標として掲げる「持続可能な開発目標」には「メンタルヘルスの向上」が含まれていますが、気温が上昇し続ける世界において、これは大きな課題になるとフェレイラ氏らは述べています。





過去の研究では暑さに関連し死者が増加した原因が「エアコンがなかったこと」だと示されており、気温とメンタルヘルスの関係には、空調へのアクセスしやすさといった、収入格差が関係している可能性があるとのこと。メンタルヘルスと気温の関係も同様のことがいえるのか、今後引き続き調査が必要だと研究者は述べています。



近年は干ばつから山火事、洪水など、気候変動によって多くの異常気象が発生しており、そのメンタルヘルスへの影響も調査されています。(PDFファイル)アメリカ心理学会のレポートでは自然災害の生存者のうち7~40%が何かしらの精神的な病理を報告していることが示されており、レポートの著者であるスーザン・クレイトン氏は、フェレイラ氏らの研究結果を受けて、気候とメンタルの関係性の重要さを強調しました。「これは私たち全員が『メンタルヘルスの悪化』という運命と共にあると示すものではありません。私たちに準備の必要性を思い出させるものなのです」とクレイトン氏は述べました。