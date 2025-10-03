2025年10月03日 12時35分 サイエンス

気候変動によってアメリカでは山火事の煙による死者数が2050年までに年間7万人に達する可能性がある



近年はアメリカやオーストラリアで大規模な山火事が頻発しており、2025年にカリフォルニア州で起きた山火事では火災の範囲が東京23区の面積のおよそ3分の1に及び、少なくとも29人が死亡したほか、1万8000棟を超える建物が被災しました。新たに科学誌のNatureに掲載された論文では、アメリカでは地球温暖化によって山火事の煙による死者数が増加し、2050年までに年間7万人に達する可能性があると報告されました。



近年、山火事が発生する頻度と規模が増加しています。これは、地球温暖化の気温上昇に伴って土壌水分が減少し、植物が乾燥して可燃性が高まったことが原因と見られています。また、ひとたび山火事が発生すると乾燥した植物と暖かい空気が相まって延焼を促し、より消火が困難になっているという事情もあるとのこと。加えて、山火事が増えると有機物の燃焼によって排出された温室効果ガスが地球温暖化を促進し、さらなる山火事を引き起こすという一種のフィードバックループも形成されています。





山火事は家々を焼いたり森林を破壊したりするだけでなく、微粒子や煤(すす)などの汚染物質を排出することで、人々の健康に被害をもたらします。微小粒子状物質(PM2.5)として知られるこれらの粒子は人間の髪の毛の「約28分の1」という細かさで、口や鼻、目の粘膜などに付着し、短期的に炎症や咳、焼けるような痛み、皮膚疾患の悪化などを引き起こす可能性があります。



さらにPM2.5を肺に吸い込むと、ぜん息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)といった既存の呼吸器疾患を悪化させる場合があるほか、PM2.5が血流に入り込むと心臓を刺激し、心臓発作や冠動脈疾患のリスクを高めるとのこと。山火事は数日～数週間にわたって多くの人々を汚染物質にさらし、直接的な被害者以外の死亡者数を増加させるそうです。





スタンフォード大学やニューヨーク州立大学ストーニーブルック校などの研究チームは、山火事の煙にさらされることによる人的・経済的損失を算定するため、アメリカ全土における2006年～2019年の郡レベルの死亡記録を分析しました。さらに、これらの記録と地上における煙排出量および風の測定値を組み合わせ、機械学習を用いて北アメリカ全土の山火事で生じたPM2.5の移動をモデル化しました。



次に研究チームは、煙濃度の変化と過去の死亡率の変動を関連付けて分析し、地球規模の気候モデルを用いて2050年までのさまざまな温暖化シナリオにおける将来の山火事活動、排出される煙のレベル、および健康への影響を予測しました。





