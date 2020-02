2020年02月02日 15時00分 メモ

地球温暖化によって交通事故や暴力事件による死亡者数が増加する可能性がある

地球温暖化は自然環境や生態系に大きな影響を与えるだけでなく、人間社会や子どもの出産予定日にも影響を及ぼすことが示されています。アメリカやイギリスの研究者らが行った研究によると、「地球温暖化によって交通事故や暴力事件、溺死による死亡者数が増加する可能性がある」と判明したとのことです。



Anomalously warm temperatures are associated with increased injury deaths | Nature Medicine

https://www.nature.com/articles/s41591-019-0721-y



Car accidents, drownings, violence: hotter temperatures will mean more deaths from injury

https://theconversation.com/car-accidents-drownings-violence-hotter-temperatures-will-mean-more-deaths-from-injury-129628





研究チームは、1980年~2017年にかけてアラスカ州とハワイ州を除いたアメリカ全土で発生した、「負傷による死亡」に関するデータを収集。個々の事例について性別、死亡した年齢、死因、居住していた場所などを突き止めたそうです。



収集したデータから、1980年~2017年にかけて414万5963人の男性と、182万5817人の女性が負傷によって死亡し、それぞれ男性全体の死亡者数のうち9.3%、女性全体の死亡者数のうち4.2%を占めていたことがわかりました。また、男性の負傷による死亡者数は半数以上が15歳~44歳に集中していたのに対し、女性の死亡者数は15歳以降の年齢層でほぼ横ばいだったとのこと。



以下のグラフが、男女の死亡者数を年齢別にまとめ、死因によって色分けしたもので、上段が男性で下段が女性です。「負傷による死亡」には交通事故による死(Transport)・転落や転倒による死(Falls)・溺死(Drownings)・暴行や傷害による死(Assault)・自殺(Suicide)・その他の原因による死(Other Injuries)があります。交通事故は75歳未満の女性および35歳未満の男性において最も主要な死因であり、男性は35歳~74歳の間で自殺による死亡者が最も多くなっています。また、男女ともに年齢が高くなると共に転落・転倒による死亡者が増加しており、溺死や暴行・傷害による死亡者数は全体的にそれほど多くありません。





研究チームはこれらのデータと、各地点における月ごとの平均気温および平均よりも特に気温が高かった日などのデータを組み合わせ、「気温が1.5度高かった場合にどれほど負傷による死亡者数が増加するのか」を分析しました。



分析の結果、1.5度の気温上昇によって暴行・傷害による死亡者数および自殺者数が3%弱、交通事故による死亡者数が男性で2%、女性で0.5%増加することが判明。また、気温上昇に伴って水辺に向かう若い男性が増加するためか、1.5度の気温上昇で15歳~24歳の男性において溺死による死亡者数が13.7%増加することもわかったとのこと。



以下のグラフは、負傷による死亡者を「交通事故や転倒・転落・溺死などの意図でない死(Unintentional)」と「加害や自殺による意図的な死(Intentional)」に分類し、気温が1.5度上昇した際にどれほど死亡者数が増減するのかを男女別・月別で表したもの。転落や転倒による死は高齢者において減少しますが、それ以外の死因は増加していることがわかります。研究チームは、気温が1.5度上昇することによりアメリカ全体での死亡者数は年間で1601人増えると予測し、死亡者数増加の内訳は男性が84%、女性が16%であると述べています。さらに、もし気温上昇が2度だった場合、年間の死亡者数は2135人増えると予測しています。





気温が上昇すると負傷による死亡者が増加する理由について、気温が高いとイライラしやすくなり、暴力や衝突が増加する可能性があるという研究結果があります。また、最高気温が34度を超えると家庭内暴力事件が40%増加するという研究や、年間の平均気温が1度上がると殺人事件が6%増加するとの研究結果も報告されています。



さらに、体温が上昇しすぎると集中力が低下したり、疲れやすくなったりします。こうした身体に及ぶ影響が、自動車事故や機械を動かしている最中の事故を引き起こす可能性があり、結果として暑い日が増えると負傷による死亡者が増加するとのこと。



地球温暖化による21世紀末までの気温上昇は最大で5.8度に達するとの予測もあり、気温上昇が人々の死に及ぼす影響はより大きくなる可能性があると、オーストラリア国立大学で環境問題について研究するLiz Hanna氏は指摘。気候変動の緩和に向けた取り組みの必要性が、緊急度を増しているとHanna氏は述べました。



