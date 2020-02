2020年02月20日 07時00分 サイエンス

古代の人々が「鉛やカドミウムなどの重金属で汚染された海産物」を食べていたことが残飯の骨から判明



一般的に、重金属などの有害物質による食物の汚染は、人間の産業が発達するにつれて増加したと思われがちです。しかし、ノルウェー北部で発見された新石器時代のゴミ捨て場に残された魚やアザラシの骨を分析した結果、「新石器時代の人々も鉛やカドミウムで汚染された動物を食べていた」ことが判明しました。



トロムソ大学やストックホルム大学の研究チームは、古代の人々が食べていた食物がどれほど重金属に汚染されていたのかを調べるため、ノルウェー北部のセル=ヴァランゲルで発見された先史時代のゴミ捨て場に着目しました。



人間は食物の全てを消化することはできないため、動物や魚の骨、貝殻といった部分は残飯として捨てられることとなります。先史時代の人々が残飯を1カ所にまとめて捨てた痕跡は、21世紀に至るまで残っていることがあり、特に貝を常食する地域に残されたゴミ捨て場のことは貝塚とも呼ばれます。



研究チームは、6300年前~3800年前のノルウェーにおける新石器時代のゴミ捨て場から発見されたタイセイヨウダラやタテゴトアザラシの骨を収集。骨は慎重に洗浄され、砕かれて細かい骨粉となり、安定同位体や元素分析に必要なコラーゲンが抽出されました。



集められたサンプルを分析した結果、鉛やカドミウムといった重金属の含有量が驚くほど多いことが判明しました。研究チームによるとタイセイヨウダラに含まれる鉛の含有量は、欧州食品安全機関が推奨している鉛含有量の基準値を平均して3~4倍、最大で22倍も上回っており、タテゴトアザラシでも基準値を平均で3~4倍、最大で15倍も上回る含有量だったとのこと。



また、水銀の含有量はタイセイヨウダラもタテゴトアザラシも基準値以内だったものの、それでも現代の食品と比較すると著しく高い数値だったと研究チームは報告しています。



鉛やカドミウムは自然の土壌にも含まれており、鉛は人体に蓄積して脳や神経系に悪影響を及ぼすほか、カドミウムも肝臓や腎臓の病気、がんなどを引き起こし、骨粗しょう症にも関連しています。また、水銀は重大な神経や免疫の問題を引き起こす可能性があり、いずれも人間にとっては危険な物質です。研究チームは、「セル=ヴァランゲルに住む新石器時代の人々が食べていた海産物は、健康でないか危険なものでした」と述べました。





一体なぜ海産物に多くの重金属が含まれていたのかという疑問について、研究チームはおよそ1万1700年前に最後の氷河期(最終氷期)が終わって完新世となり、大きな気候変動が起きたことが原因かもしれないと指摘。タイセイヨウダラの年代と海面上昇の数値を比較すると、海面が上昇するにつれてタイセイヨウダラに含まれる重金属の量が増えていたそうです。



「海面の上昇は人間にとって有害かもしれません」「古い時代の食品に含まれる毒性を測定した今回の研究は、気候変動に伴う将来的な魚介類汚染の予測につながる可能性があります」と、研究チームは主張しました。