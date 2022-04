2022年04月07日 10時39分 サイエンス

生きた人間の肺から初めてマイクロプラスチックが見つかる



プラスチックが細かな断片となったマイクロプラスチックによる環境汚染は近年問題視されており、特に問題として挙げられることの多い海洋汚染だけでなく、人体への影響も危惧されています。そんなマイクロプラスチックが、生きた人間の肺で初めて発見されました。



Detection of microplastics in human lung tissue using μFTIR spectroscopy - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722020009





Microplastics found deep in lungs of living people for first time | Plastics | The Guardian

https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/06/microplastics-found-deep-in-lungs-of-living-people-for-first-time



学術誌のScience of The Total Environmentに掲載された最新のマイクロプラスチック関連研究では、手術予定の患者の健康な肺組織サンプルを採取し、サンプルに含まれる0.003mmまでの微粒子を分析しています。分析の結果、被験者13人のうち11人からマイクロプラスチックが検出されました。生きた人間の肺から採取されたマイクロプラスチックで最も一般的だったのは、プラスチック包装やパイプに使用されるポリプロピレンと、プラスチックボトルに使用されるポリエチレンテレフタレート(PET)の2つだったそうです。なお、過去の研究でも死体解剖時に人間の肺からマイクロプラスチックが検出されていますが、生きた人間の肺からマイクロプラスチックが検出されたのはこれが初めてのこと。



マイクロプラスチックに関する過去の研究から、人間は生活の中でさまざまな微粒子を吸い込み、食べ物や水分を介してマイクロプラスチックを体内に取り込んでいることが明らかになっていました。そして、多くのマイクロプラスチックを体内に取り込んだ人は、病気を発症するケースがあることも知られています。





2022年3月には初めて人間の血液中からマイクロプラスチックが検出されました。血液を介してマイクロプラスチックが人体を移動し、特定の臓器に溜まる可能性も指摘されています。ただし、マイクロプラスチックが血中に存在することにより、どのような健康への影響が出るかは記事作成時点では明らかになっていません。しかし、マイクロプラスチック関連の研究者は、「体内のマイクロプラスチックは体細胞に損傷を与え、大気汚染粒子を体内に取り込むため、年間数百万人の早期死亡を引き起こしていると知られています」という懸念の声を挙げています。



初めて人間の血液中からマイクロプラスチックが発見される - GIGAZINE





今回発表された論文の筆頭著者であるハルヨーク医科大学のローラ・サドフスキー氏は、「肺下部の気道は小さいため、マイクロプラスチックは肺に到達する前にろ過されると予想されてきました。そのため、今回の結果は非常に驚くべきものです。我々の論文は大気汚染やマイクロプラスチック、人間の健康に関する分野で重要な進歩をもたらすでしょう」と語っています。具体的には、今回の研究結果を使い、マイクロプラスチックが健康にどのような影響をおよぼすかを判断するための実験の詳細な条件を設定できるようになると考えられています。



「マイクロプラスチックを肺で検出した研究」はこれまでにも2つ存在しています。1998年に肺がん患者を対象に行われた研究では、100を超える肺組織サンプルでプラスチックと植物繊維(まとめて繊維)の汚染度合いが調査されています。調査の結果、がん性組織の場合は実に97%が繊維に汚染されていたのに対して、非がん性組織の場合は繊維に汚染されている割合が83%だったことが明らかになっています。



2021年にブラジルで行われた死体解剖サンプルを分析した研究では、肺で見つかったマイクロプラスチックの中で最も一般的だったのがポリエチレンでした。また、論文では「マイクロプラスチックを吸入し、呼吸器系に汚染物質が溜まったことが有害な健康上の問題と関連している可能性があります」と結論付けられています。