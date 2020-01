2020年01月29日 12時00分 ネットサービス

Facebookに新たなプライバシー管理機能が登場、外部ウェブサイトとの情報共有の停止などが可能に

Facebookはユーザープライバシーの保護に関する多くの批判を浴びており、ユーザーデータを保護するための対応に追われています。そんな中、Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOが、Facebookが取り組んでいる新たなプライバシー管理機能について2020年1月28日のブログ投稿で解説しています。



「次の10年間における主な目標は、全てのFacebookユーザーに対してより強力なプライバシー保護を構築することです」と、ザッカーバーグCEOはブログ投稿で記しています。1月28日は データの守秘と保護に関する意識の向上および議論を喚起するために制定された「データプライバシーデー」であり、この日に合わせてFacebookがユーザープライバシー保護のために行ってきた取り組みについて共有することにしたそうです。



Facebookは2020年1月末から数週間にわたり、世界中のユーザーに対して「プライバシー設定の確認を促す通知」を表示するとのこと。通知をタップまたはクリックすると、ユーザーが手軽に自身のプライバシーを管理できる「プライバシー診断ツール」に移動します。これにより、投稿やプロフィール情報を閲覧できるユーザーの調整、ログイン時の通知を有効化することによるアカウントセキュリティの強化、Facebookを使ってログインするアプリと共有する情報の確認がより容易になるとみられます。





また、Facebookが2019年8月に発表した「Facebook外のアクティビティの管理機能」を、世界中のユーザーが利用可能になったこともザッカーバーグCEOは報告。Facebook外のアクティビティとは、Facebookではない外部のウェブサイトやアプリにおけるアクティビティのことで、Facebookはこうしたデータを外部サイトと共有して広告表示などに役立てています。



機能の公開当初はアイルランド、韓国、スペインのユーザーのみが対象となっていましたが、ついに全世界のユーザーがFacebook外のアクティビティに関するデータ共有を制御できるようになりました。この機能を有効にするために、Facebookはシステムの一部を再構築する必要があったとザッカーバーグCEOは述べています。



実際にFacebook外のアクティビティを管理するには、Facebookのホーム画面から「設定」をクリック。





「あなたのFacebook情報」を選択し、「Facebook外のアクティビティ」をクリック。





すると、ユーザーのアクティビティをFacebookと共有する外部のウェブサイトについて表示されました。外部ウェブサイトが表示されている部分をクリックすると……





パスワードの入力を求められます。パスワードを入力して「次へ」をクリック。





すると、アクティビティをFacebookと共有する外部のウェブサイトやアプリが一覧表示されました。試しにアイコンをクリックしてみると……





Facebookと共有するアクティビティについて管理できるパネルが表示され、「今後のアクティビティ受信をオフにする」といった設定が可能です。





また、「Facebook外のアクティビティ」を表示した画面の右側にある「オプション」から、自身のFacebook外のアクティビティについて確認できます。





さらにFacebookは、Facebookを利用して外部のアプリやサービスにログインした際、ユーザーにログイン通知を送信する機能を2020年1月に公開しました。この機能により、アカウントの使用状況を常に把握し、設定の変更などに役立てられるとのことです。



「あなたは自身の情報を簡単に理解し、管理できる必要があります。そのため、プライバシー管理を強化することが非常に重要です。今後10年間、この重要な作業を継続していき、内容を共有していきます」と、ザッカーバーグCEOは述べました。