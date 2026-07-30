2026年07月30日 12時00分 ネットサービス

Google Search ConsoleでYouTubeやXの検索流入も確認可能に



Googleが提供するウェブサイトの分析ツールであるGoogle Search Consoleで、YouTube・X(旧Twitter)・TikTok・Instagramといったソーシャルメディアの投稿や動画投稿が、Google検索やDiscover、Googleニュースでどのように表示されるかを追跡できるようになりました。



Platform properties roll out globally, plus a new social and video performance guide | Google Search Central Blog | Google for Developers

https://developers.google.com/search/blog/2026/07/platform-properties-social-video-guide





Google検索の製品担当ヴァイスプレジデントを務めるロビー・スタイン氏は、「クリエイターとパブリッシャーの皆さまに嬉しいニュースです。Google Search Consoleがソーシャルメディアおよびビデオチャンネルをサポートするようになりました。なぜなら、あなたのコンテンツはウェブサイトだけに存在するわけではないと知っているからです。YouTubeやTikTok、X、Instagramといったプラットフォームのコンテンツパフォーマンスを追跡できるようになります。これでトップクエリを簡単に発見し、トラフィックの原動力を確認し、成長を続けることが可能です。皆さんにこの機能を届けられるのが楽しみです」と語りました。



Exciting news for creators and publishers.



Search Console now supports social & video channels because we know your content doesn't just live on your website. You can track how your content performs on Google Search for:



• YouTube

• TikTok

• X

• Instagram



Now you can… pic.twitter.com/2Iu18RXfna — Robby Stein (@rmstein) July 29, 2026



GoogleはYouTube・X・TikTok・Instagramの検索流入についても調べられるようになった理由を、「ウェブサイト以外にも多様なチャネルを通じて読者にリーチする現代において、私たちは皆様がこれらの新たな知見を最大限に活用できるようお手伝いしたいと考えています」と説明しました。





なお、Googleはソーシャルメディアや動画コンテンツのパフォーマンス分析方法に関する新しいガイドも公開しています。



Analyze Social and Video Content in Search Console | Google Search Central | Documentation | Google for Developers

https://developers.google.com/search/docs/monitor-debug/analyze-social-video-content





Google Search Consoleのガイドで紹介されている活用方法の一部が以下。



・検索オーディエンスを理解する

インサイトレポートを使用して、Google検索からソーシャルメディアや動画コンテンツへのトラフィックを誘導している上位、上昇傾向、下降傾向にあるクエリグループを特定します。これらの検索ワードのテーマを分析することで、オーディエンスが何に関心を持っているかを理解し、次の動画のトピック、キャプション、ハッシュタグ戦略のためのデータに基づいたインスピレーションを得ることができます。



・トレンドコンテンツを見つける

24時間フィルターを使用して、Google検索から最近の投稿へのトラフィックの急増を特定し、トレンドコンテンツを他のプラットフォームで相互に宣伝できるようにします。



・プラットフォームを横断して分析する

複数のプラットフォームからパフォーマンスデータをエクスポートして、YouTube・Instagram・X・TikTokなどでコンテンツのパフォーマンスを並べて比較できます。



・既存コンテンツの最適化

Google Search Consoleを活用して、検索順位が回復しつつある古い動画を特定し、ソーシャルメディアや動画フィードに固定表示したり、続編を展開したりすべき投稿をデータに基づいて特定することで、戦略を最適化できます。さらに、Google Search Consoleの注釈機能を使用すれば、YouTubeのタイトルやTikTokのキャプションの書き換えなど、外部からの更新が検索パフォーマンスに長期的にどのような影響を与えるかを追跡できます。



・フォーマットを比較する

ページフィルターや比較モードを適用して、ビデオプレイリストのパフォーマンスを評価したり、短尺ビデオと長尺ビデオの検索トラフィックを比較したりできます。

