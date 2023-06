2023年06月30日 13時00分 ソフトウェア

「FacebookやInstagramでオススメされるコンテンツをAIはどのように選出しているのか」をMetaが詳細に解説



Metaは自社が運営するSNSのFacebookやInstagramにおいて、AIを活用してユーザーの好みに合ったコンテンツをオススメしています。これらのSNSでAIがどのようにしてコンテンツをオススメするのかについて、Metaが詳細な情報を公開しました。



Metaで国際問題担当プレジデントを務めるニック・クレッグ氏が、「生成AIのような強力なテクノロジーが急速に進歩しているため、人々が可能性に興奮すると同時に、そのリスクを懸念することは理解できます。こうした懸念に応えるための最善の方法は、オープンであることだと思います」と述べ、FacebookやInstagramで利用されているAIに関する情報を公開しました。





この一環としてMetaの透明性センターに「ランキングを説明するためのアプローチ」というページが公開されています。ここにはFacebookおよびInstagramのコア機能でAIがどのように活用されているのかが詳細かつ分かりやすく記されています。



例えば、Instagramに存在する「フォローしていないアカウントの写真や動画を表示する機能」である「発見(Explore)」タブでは、自動化されたAIレコメンデーションシステムが取る3段階のステップが以下のように解説されています。



1:コンテンツの収集

発見タブのAIレコメンデーションシステムは、Metaの品質と整合性ルールに準拠したInstagram上で公開されているコンテンツ(写真やリールなど)を収集します。



2:シグナルの活用

AIレコメンデーションシステムは「ユーザーが同様のコンテンツや興味にどのように関与したか」を考慮します。これは入力シグナルと呼ばれます。



3:コンテンツのランク付け

システムは前のステップ2のコンテンツをランク付けし、ユーザーの関心が高いと予測されるコンテンツを「発見」タブの上位に押し上げます。





このページによると、Instagramユーザーは発見タブに表示されるコンテンツに対して「保存」か「興味がない」のいずれかのアクションを取ることで、発見タブに表示されるオススメコンテンツの傾向を変えることができるそうです。





この他、Facebookの「フィード」「フィードランク付けコメント」「フィードレコメンデーション」「リール」「ストーリーズ」「知り合いかも」「お知らせ」「マーケットプレイス」「動画」「検索」「グループフィード」「個々のグループフィード」「サジェストグループ」「あなたがいいねしたかもしれないページ」、Instagramの「フィード」「ストーリーズ」「リール連鎖」についても解説ページが用意されています。





また、Metaは研究者向けの新しいツールスイートであるコンテンツライブラリとAPIの展開を数週間以内に開始することも発表しています。このコンテンツライブラリとAPIにはInstagramとFacebookの公開データが大量に含まれており、検索・発見・フィルタリングすることが可能です。なお、これらのツールはミシガン大学の政治社会研究のための大学間コンソーシアムをはじめとする承認されたパートナーを通じてアクセスを申請することができるとMetaは説明しています。



なお、Metaはこれらのツールについて「データ共有および透明性に関するコンプライアンス義務を果たすのに役立つ」と説明しています。