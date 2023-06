Instagramのアルゴリズムはユーザーに「子どもの性的コンテンツを販売するネットワーク」を推奨していることが判明

Metaが運営する画像・動画共有SNSのInstagramが、子どもの性的コンテンツを販売するアカウントにつながる「小児性愛者のネットワーク」を拡大してしまっていることが、日刊紙のウォール・ストリート・ジャーナルやスタンフォード大学などの調査で判明しました。 Addressing the distribution of illicit sexual content by minors online | FSI https://cyber.fsi.stanford.edu/news/addressing-distribution-illicit-sexual-content-minors-online

・関連記事

Googleの検索結果で「小児性愛者」と表示されていた男性が裁判で約6700万円を勝ち取る - GIGAZINE



ダークウェブを使って7歳の息子を小児性愛者向けに「売って」いたとしてカップルが逮捕される - GIGAZINE



万引き犯なのに間違えて警察に「小児性愛者」扱いされた男性が自殺 - GIGAZINE



TikTokが「小児性愛者の狩り場になった」と集団訴訟を受ける - GIGAZINE



月間アクティブユーザー1億人超のゲームプラットフォーム「Roblox」は小児性愛者の温床だという指摘 - GIGAZINE



「YouTubeが子どもの性的搾取を促進している」と批判の的に、ディズニーやEpic GamesがYouTubeへの広告を引き上げる事態に - GIGAZINE



イーロン・マスクのTwitter買収後に「児童虐待コンテンツ削除対応」が一時鈍化していたことが判明 - GIGAZINE



「暗号化によるプライバシー保護は小児性愛者の保護につながる」と主張して暗号化メッセージングアプリの廃止を促す動画キャンペーンをイギリス政府が展開 - GIGAZINE



2023年06月08日 13時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.