2026年07月30日 12時16分 レビュー

Googleが最大3分の日本語ボーカル付き楽曲を作れる音楽生成AI「Lyria 3.5」をリリースしたので使ってみた



Googleが音楽生成AI「Lyria 3.5」を現地時間の2026年7月29日にリリースしました。最大3分間のボーカル付き楽曲を生成可能なほか、「入力画像に合わせて音楽を生成する」という機能も備えているとのこと。すでに無料で使用可能になっていたので使ってみました。



Lyria 3.5 — Google DeepMind

https://deepmind.google/models/lyria/



Lyria 3.5はGoogleの音楽生成サービスである「Google Flow Music」で実行できます。まず以下のリンクをクリックしてGoogle Flow Musicにアクセス。



Google Flow Music

https://www.flowmusic.app/



プロンプト入力欄の右上にある「Try it」をクリック。





「Continue with Google」をクリック。





ログイン画面が表示されたらGoogleアカウントを選択してログイン処理を実行します。





ログインに成功するとGoogle Flow Musicの説明が表示されます。簡単にまとめると「Lyria 3.5を使って楽曲を生成できる」「ログインすると500クレジットが付与される」といった内容が記されています。利用規約とプライバシーポリシーをよく読んでから同意ボタンをクリックして「Get started」をクリック。





プライバシーに関するお知らせを読んで「Agree」をクリック。





ユーザー名を入力して「Save」をクリック。





これでGoogle Flow MusicでLyria 3.5を使った音楽生成が可能となりました。





『夏ド真ん中。「暑すぎるけど頑張ろう」「水分をしっかり補給しよう」ということを伝える女性アイドルグループの元気な歌。複数人のボーカルがいて、ソロパートもある』と入力して送信ボタンをクリック。





しばらく待つと「全力ハイドレーション」という曲名の楽曲が2種類出力されました。





生成した楽曲はミュージックビデオとしてダウンロード可能とのことなので、試してみます。曲名にマウスカーソルを合わせるとメニューが表示されるので赤枠で囲った動画ダウンロードボタンをクリック。





動画の種類を選択する画面が表示されます。「Music video」はクレジットを大量に消費するので、今回は「Player」をクリック。





しかし、エラーが発生して動画のダウンロードに失敗しました。





何度ダウンロードしても失敗するので、動画のダウンロードは諦めて音声ファイルとしてダウンロードします。メニューボタンをクリックして「Download」をクリックしてからファイル形式を選択。音声ファイルの形式は「M4A」「MP3」「WAV」の3種類から選択できます。





「全力ハイドレーション」をMP3形式でダウンロードしたものが以下。しっかりと女性アイドルグループの楽曲っぽくなっています。ただし、よく聞くと発音の怪しい部分もあります。





「全力ハイドレーション (Variation)」はこんな感じ。





歌詞は以下の通り。



[Intro]

(Hi! Hi! Ready Go!)

(Fu- Fu-!)

お待たせ太陽 受けて立つよ

(いっせーのせ！)



[Verse 1]

アスファルトから 立ち上がる陽炎

スニーカーの底が 溶けちゃいそうだよ

「無理は禁物」 誰かの声がする

自販機の影 一瞬のオアシス

私の頬は リンゴみたいに赤い？

鏡は見ない 今は前だけ向くの



[Pre-Chorus]

リュックの奥 冷たいペットボトル

結露が指を 滑り落ちていく

ねえ 一口飲んで 顔を上げてよ

ここからが本番 最高の時間



[Chorus]

全力ハイドレーション 乾いた心に

透明な魔法を 注ぎ込んであげる

汗をかいた分だけ 私たちは光る

「暑すぎる！」って 笑い飛ばしちゃおう

止まらない 夏を生きるよ

(Yeah! Yeah! Yeah!)



[Verse 2]

首に巻いた 湿った冷感タオル

ちょっとダサいけど お揃いならいいでしょ

塩飴ひとつ 口の中で転がし

「しょっぱいね」って 君が眉を寄せる

そんな些細な 日常のカットが

映画みたいに 眩しく見えるんだ



[Pre-Chorus]

日差しの矢を 味方に変えちゃおう

バッテリーはまだ 切らさないで

ねえ 隣にいるよ 手をつなごうか

火傷しそうなほど 熱い手のひら



[Chorus]

全力ハイドレーション 駆け抜ける風に

なりたい自分を 描いてみせるよ

涙じゃない これは頑張った証拠

「大好きだ！」って 叫びたくなっちゃう

どこまでも 夏を楽しもう



[Bridge]

もしも足が 止まりそうになったら

名前を呼ぶよ 何度だって

一人じゃない 私たちがいる

この季節は 二度と戻らないから



[Chorus]

全力ハイドレーション 乾いた心に

透明な魔法を 注ぎ込んであげる

汗をかいた分だけ 私たちは光る

「暑すぎる！」って 笑い飛ばしちゃおう

止まらない 夏を生きるよ

(Oh! Yeah!)



[Outro]

最後の一滴まで 飲み干したら

次の坂道 駆け上がっていこう

(サンキュ！)

(もっと行こう！)

お疲れ様 最高の夏だ！

(Fu-!)



画面左上の「New session」をクリックすると新たな楽曲を生成できます。





Lyria 3.5の「入力画像に合わせて音楽を生成する機能」も試します。今回は以下の画像を入力して楽曲を生成してみます。





プロンプト入力欄の「＋」をクリックしてから「Image」をクリック。





「アップロードする画像の権利を保有していることを確認してください」といった注意書きが表示されるので問題なければ「I agree」をクリック。





アップロードする画像を選択します。





画像のアップロードが完了したらテキストプロンプトを入力した送信ボタンをクリック。今回は『このラーメンとライスの美しさを表現するスローペースの楽曲を生成して。ラーメンとライスがどのように美しいかを詳しく説明する歌詞。ヴァイオリン。日本語のボーカル。』と入力しました。





「琥珀の呼吸」というタイトルの楽曲が2個生成されました。





「琥珀の呼吸」が以下。なかなか詩的な曲になりました。





「琥珀の呼吸 (Version 2)」はこんな感じ。





歌詞は以下の通り。



[Verse]

鉄の匂いが混ざる夜の風を吸い込み

重い扉の向こう側へ逃げ込んだ

カウンターの傷跡、数えながら待つ

誰とも繋がらないこの静寂が心地良い

隣の席の誰かが吐いた溜息が

熱い湯気に溶けて消えていくのを

ぼんやりと眺めては指を絡ませた



[Pre-Chorus]

器の中に閉じ込められた

小さな世界の輪郭が

震える視界を繋ぎ止めて

私はここで息を整える



[Chorus]

琥珀の海、深く深く沈み込み (沈み込み)

喉を焼く熱さが私を呼び戻す (呼び戻す)

中央に揺れる月を割り、溶け出せば

濁る世界さえも愛しく思えた

震える指先、この温もりを離さないで



[Verse 2]

真っ白な山、湯気を纏い立ち上がる

一粒一粒が重力に抗っている

濃厚な獣の香りを纏わせた肉

その厚みが孤独を少しだけ削り取る

翠の葱が散らばる水面に

私の歪な顔が反射して消えた

誰にも見せない涙の代わりに



[Pre-Chorus]

添えられた赤と緑の酸味が

鈍った感覚を鋭く突き刺す

現実に引き戻される痛み

それが生きている証になる



[Chorus]

琥珀の海、深く深く沈み込み (沈み込み)

飲み干すたびに空っぽが埋まっていく (埋まっていく)

崩れた月、黄色い光を追いかけて

独りきりの夜を塗り潰したい

震える指先、この温もりを離さないで



[Bridge]

外はまだ冷たい雨が降っているだろうか

誰にも届かない声を飲み込み

咀嚼する、ただそれだけの儀式

胃の底に溜まる重みだけが

私という存在を証明してくれる

ああ、消えないで

この熱だけは、私を裏切らないで



[Chorus]

琥珀の海、深く深く沈み込み (沈み込み)

喉を焼く熱さが私を呼び戻す (呼び戻す)

最後の一滴、全てを飲み干したなら

明日の朝まで歩ける気がした

震える指先、この温もりを離さないで



[Outro]

白と赤の残像

冷めていく空気

ごちそうさま、と

声にならない声で呟いた

(私はここにいる)

(まだ、ここに)

重い扉を、再び押し開ける

(呼吸をして)

(生きていく)



Google Flow Musicは無料プランでもLyria 3.5を用いた生成が可能ですが、有料プランに加入するとクレジット付与数と同時生成数が増加します。年間契約の場合の料金はStarterプランが月額6ドル(約981円)、Plusプランが月額18ドル(約2943円)、Memberプランが月額48ドル(約7847円)です。

