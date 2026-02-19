Googleが音楽生成AI「Lyria 3」を公開したので日本語ボーカル付き楽曲を作ってみた
Googleが音楽生成AI「Lyria 3」のベータ版を2026年2月18日に公開しました。Geminiに作りたい音楽を指示するだけでボーカル付きの30秒の楽曲を生成可能とのこと。すでに日本でも使用可能になっていたので、実際に日本語ボーカル付き楽曲を生成してみました。
まずウェブアプリ版Geminiにアクセスしてから「音楽を作成」をクリック。
生成したい楽曲の雰囲気に近いトラックを選んでから内容を指示します。今回は「カワイイメタル」というトラックを選んでから「インターネットが大好きであることを表現する日本語ボーカル付き楽曲。『インターネット大好き』というフレーズを含めて」という指示を入力して送信ボタンをクリックしました。
すぐにLyria 3を用いた生成処理が始まり、30秒の楽曲が1分程度で出力されました。
再生ボタンをクリックすると楽曲を聴くことができて、右上には字幕ボタンとダウンロードボタンが並んでいます。カバーアートはNano Bananaで生成されたものです。
楽曲はカバーアートを含む動画ファイルか、音声ファイルのみでダウンロード可能。動画ファイルはMP4形式で音楽ファイルはMP3形式です。
実際にLyria 3で生成したインターネット大好きソングが以下。「インターネット大好き」という指示通りのフレーズ以外に「画面開けばパラダイス」や「きらめくデジタルワールド」といったフレーズも盛り込まれています。「World Wide Warrior」と「You Know The Power」で韻を踏んでいるのも印象的です。
GoogleのAIで作ったインターネット大好きソング【Lyria 3】 - YouTube
Lyria 3は著作権およびパートナー契約に細心の注意を払って開発されており、アーティスト名を指定した場合でも完全なる模倣ではなく雰囲気やスタイルをまねするように設計されています。また、生成した楽曲と既存のコンテンツの類似性を比較するフィルターも搭載しています。さらに、楽曲には「SynthID」と呼ばれる電子透かしが埋め込まれ、AIによる作品であることが分かるようになっています。
Lyria 3は18歳以上のユーザーを対象に展開されており、Geminiの無料ユーザーでも使用可能。有料プランの加入者は回数制限が緩くなります。対応言語は日本語、英語、韓国語、スペイン語、ドイツ語、ヒンディー語、フランス語、ポルトガル語で、今後数日以内にスマートフォンアプリ版もリリースされる予定です。
