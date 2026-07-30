2026年07月30日 12時29分 AI

Google DeepMindがタンパク質構造予測AI「AlphaFold」開発チームを解体か、Geminiに注力するため



Google DeepMindが、タンパク質の立体構造を予測するAI「AlphaFold」の開発チームを事実上解体したとFinancial Timesが報じました。研究者の多くは大規模言語モデルのGeminiを活用した研究などへ異動し、一部はGoogleを退社していますが、AlphaFold自体や関連サービスの提供が終了するわけではありません。



Google DeepMind dismantles Nobel-winning AlphaFold team in strategy shift

https://www.ft.com/content/61b2953d-ee0d-45de-af6e-a9c1cf524b33?syn-25a6b1a6=1



Google Shuts Down Its Nobel-Prize Winning AlphaFold Project As It Focuses On Gemini

https://www.engadget.com/2225849/google-shuts-down-alphafold/



AlphaFoldは、アミノ酸の配列からタンパク質の複雑な3次元構造を予測するAIです。従来は実験による解析に長い時間を要していたタンパク質構造を高精度で予測できるようにし、生物学や創薬研究に大きな影響を与えました。



人工知能企業のDeepMindがタンパク質の立体構造を予測する「AlphaFold」を開発 - GIGAZINE





Google DeepMindは2018年ごろからAlphaFoldの開発を進め、2020年に発表したAlphaFold 2でタンパク質構造予測の精度を飛躍的に向上させました。この成果により、Google DeepMindのデミス・ハサビスCEOとAlphaFold開発を率いたジョン・ジャンパー氏は、2024年のノーベル化学賞を受賞しています。



Google DeepMind共同創設者のデミス・ハサビス氏らがノーベル化学賞を受賞、「AlphaFold」などタンパク質構造予測AIの研究が高く評価される - GIGAZINE





Financial Timesが関係者の異動状況などを分析したところ、AlphaFoldに関する主要論文を執筆した研究者の大半が、過去1年間で別のプロジェクトに移っていたことが分かりました。Google DeepMindは、研究者がGeminiを基盤とするプロジェクトのほか、酵素設計、ゲノム研究、核融合などの分野へ異動したことを認めています。



一部の研究者は、Alphabet傘下でAIを活用した創薬を進めるIsomorphic Labsへ移りました。同社はAlphaFoldの技術を医薬品開発に応用するため、2021年にGoogle DeepMindから独立する形で設立され、製薬大手のNovartisやEli Lillyとも提携しています。





一方、AlphaFoldの主要論文に名前を連ねるGoogle DeepMindの常勤研究者のうち、約4分の1はすでにGoogleを退社したと報じられています。ジャンパー氏とAlphaFold研究者のジョナス・アドラー氏は、Google社内のAIコーディングチーム「Code Strike」に移った後、競合するAnthropicへの移籍を発表しました。AlphaFoldの開発に携わったアレクサンダー・プリッツェル氏もAnthropicに加わる予定です。



「タンパク質構造予測」でノーベル賞を受賞したジョン・ジャンパー氏が約9年間勤めたGoogle DeepMindを離れAnthropicに入社すると発表 - GIGAZINE





今回の再編の背景には、Google DeepMindの科学研究に対する戦略の変化があります。同社は従来、タンパク質の折りたたみ問題のような個別の難題ごとに専門チームを編成していましたが、今後はGeminiを使って研究者を支援し、将来的には科学研究の一部を自動化する汎用的なシステムの開発にも力を入れる方針です。



Google DeepMindでAI for Science部門を率いるプシュミート・コーリ氏は、過去9年間にわたって具体的な「大きな課題」を設定し、各プロジェクトを進めてきたものの、その戦略は進化したと説明しています。大規模言語モデルを単なる会話用AIではなく、科学的発見を加速させる基盤として活用する動きは、OpenAIやAnthropicなどの競合企業にも広がっています。



ただし、今回解体されたのはAlphaFoldを開発した専属チームであり、AlphaFoldのシステムやデータベースそのものが停止するという発表ではありません。Google DeepMindは現在もAlphaFoldを科学研究における重要な成果として紹介しており、世界で300万人を超える研究者が利用しているとしています。AlphaFoldから生まれた技術も、Isomorphic Labsの創薬研究やGoogle DeepMindの別プロジェクトへ引き継がれています。



Google DeepMindは、AlphaFoldがもたらした世界的な影響と科学分野での実績を誇りに思っていると表明しています。今回の再編はAlphaFoldの成果を打ち切るものというよりも、特定の課題を解く専属チーム方式から、Geminiを中心としたAIで幅広い科学研究を支援する体制へ移行する動きとみられます。

