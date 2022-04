2022年04月19日 14時00分 ハードウェア

AmazonがARデバイスを開発しようとしていることが求人情報から判明



Amazonが新たに出した求人によって同社がVR(仮想現実)やAR(拡張現実)などを総括した「エクステンデッド・リアリティ(XR、複合現実)」に取り組もうとしていることが明らかになりました。



実際の求人が以下。XR関連の新製品を担当するシニアテクニカルプログラムマネージャーの募集で、職務概要は「シニアテクニカルプログラムマネージャーとして、先進的なXRの研究コンセプトを、魔法のように便利な新世界の消費者向け製品に発展させてください。当社のチームは、先進センシング技術、ディスプレイ技術、機械学習技術を用いて、全く新しいカテゴリを創造することに特化しています」という内容。



XR/AR技術やXR/ARデバイスに関するソフトウェアエンジニアも募集されており、こちらの職務概要には「ソフトウェアエンジニアとして、全く新しいスマートホーム製品の主要ソフトウェアとアーキテクチャの構想・開発を行っていただきます」という内容。この点から、Amazonが開発しようとしているのは「XR関連のスマートホーム製品」だとされています。



「Google Glass」を提供するGoogleや、「Oculus」シリーズを販売しつつ2024年に単体で動作するARグラスを発売する予定と報じられたMeta、「HoloLens」のMicrosoftなど、近年は多数の大手IT企業がXR関連事業に参入していますが、長年AmazonはXRと距離を置き続けてきたとされています。AmazonのXR関連の取り組みが明らかになったのは、2013年のARグラスに関する特許出願以来とのこと。





なお、今回話題になった求人は日本時間の2022年4月19日12時時点では以下のようにXRやARなどの単語が全て抹消されたモノに置き換えられており、Amazon自身も報道各社からの問い合わせに対して回答を控えているとのことです。



