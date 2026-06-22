「タンパク質構造予測」でノーベル賞を受賞したジョン・ジャンパー氏が約9年間勤めたGoogle DeepMindを離れAnthropicに入社すると発表
by John Sears
タンパク質の立体構造を予測するAI「AlphaFold」の共同開発者として知られるジョン・ジャンパー氏が2026年6月19日、約9年間在籍したGoogle DeepMindを退職し、休息期間を経てAnthropicに加わるとX(旧Twitter)で発表しました。
A bit of news: After nearly 9 years, I have decided to leave Google DeepMind and join Anthropic (after taking some time to recharge). I am incredibly grateful for my time at GDM. @demishassabis took a real chance letting me lead the AlphaFold team just six months after finishing…— John Jumper (@JohnJumperSci) June 19, 2026
US scientist John Jumper to leave Google DeepMind for Anthropic | Reuters
https://www.reuters.com/technology/us-scientist-john-jumper-leave-google-deepmind-anthropic-2026-06-19/
ジャンパー氏はヴァンダービルト大学を卒業後、ケンブリッジ大学の大学院で固体物理学の修士号、シカゴ大学で理論化学の博士号を取得しています。その後、Google DeepMindに移籍し、タンパク質構造予測モデルであるAlphaFoldの開発グループのリーダーを務めました。
by Arthur Petron
ジャンパー氏と同じ学部課程に同時期に在籍し、その課程の工学・ハードウェア支援を担当していたというProllyInfamous氏は「ジャンパー氏と親しい間柄ではなかった」と断ったうえで「ジャンパー氏について周囲から悪い評判を聞いたことはなかった」と振り返っています。また、ProllyInfamous氏は「自我の強い学生も多い環境で、ジャンパー氏は近寄りやすい謙虚さを持ち、理屈と事実を重んじる人物だった」と語り、ITサポートへの依頼でも横柄な態度を取らず、自力で解決できる問題と他者に任せるべき問題を判断できていたとしています。
ジャンパー氏が共同開発したAlphaFoldはタンパク質の構造を予測するAIで、2億を超えるタンパク質構造の予測に使われ、生物学や医学の研究で長年を要していた作業を大幅に短縮する成果につながりました。
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AlphaFoldを開発した功績が認められ、ジャンパー氏はGoogle DeepMindの共同創設者であるデミス・ハサビス氏らとともにタンパク質構造予測への貢献で2024年のノーベル化学賞を受賞しています。
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ジャンパー氏はGoogle DeepMindでの時間に深い感謝を示し、博士号取得からわずか6カ月後にハサビス氏からAlphaFoldチームを率いる機会を与えられたと述懐しています。ハサビス氏も、AlphaFoldは世界を変え、科学や医学においてAIが何を可能にするかを示した成果だったと評価しています。
Thanks John for an extraordinary partnership and wonderful collaboration over the past 9 years! What we achieved with AlphaFold changed the world, and showed the field what was possible with AI for science and medicine, lighting the way for how AI can benefit humanity. https://t.co/lrWQXWiaGn— Demis Hassabis (@demishassabis) June 19, 2026
Anthropicのネイサン・C・フレイ氏はジャンパー氏の参加を歓迎し、AlphaFoldが自身を含む多くの研究者にこの分野へ関わる道を開いたと説明しました。そのうえで、AIと生物学の分野にはさらに多くの「AlphaFoldのような瞬間」が必要だと述べており、ジャンパー氏がAnthropicで科学分野のAI研究に関与する可能性を示唆しています。
excited to welcome @JohnJumperSci to @AnthropicAI ! John's work on AlphaFold opened the door for me and many other recovering physicists to contribute to this field. we need many more "AlphaFold moments" in AI x Bio and I'm stoked to have John on board https://t.co/IrWDOWdXIX— Nathan C. Frey (@nc_frey) June 19, 2026
なお、ジャンパー氏がAnthropicに合流した後の具体的な役職や担当領域は記事作成時点では明らかにされていません。
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in AI, ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1i_yk
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