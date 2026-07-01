2026年07月01日 13時45分 AI

AIエージェント経由でXのAPIを操作して「投稿検索」「トレンド分析」などが可能な「X MCP」が公開される



Xは2026年6月30日に、ユーザー自身のアカウント権限を使用してAIツールがX APIと通信できるようにするホスト型モデルコンテキストプロトコル(MCP)サーバー「X MCP」を発表しました。X MCPを用いることで、ClaudeやGrok BuildといったAIアシスタントやその他のMCP互換アプリがXに直接接続しやすくなり、Xの投稿分析や情報の要約などを行うことができます。



MCP Servers - X

https://docs.x.com/tools/mcp





Announcing the hosted X MCP.



Agents now have access to the best real-time information source in the world.



Connect Grok, Cursor, or any MCP-compatible AI tool to the X API without any setup!



Check it out here: https://t.co/5MzPYwGFzD — Developers (@XDevelopers) 2026年6月30日



X now offers an MCP server to make its platform easier for AI tools to use | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/30/x-now-offers-an-mcp-server-to-make-its-platform-easier-for-ai-tools-to-use/



Model Context Protocol(MCP)はAIアプリケーションを外部システムに接続するためのオープンソース標準規格です。従来は、開発者がAIアシスタントからXにアクセスしたい場合、独自のMCPサーバーを構築してホストし、X APIに接続し、認証を処理する必要がありました。



X MCPを用いることで、XがMCPをホストするため、ユーザーは自身のXアカウントの権限で認証を行うだけで統合作業を完了させることができます。



X MCPでAIアプリケーションとXを統合させると、X APIを利用してXを検索したり、投稿を閲覧したり、会話やトレンドを分析したりするなどが可能です。従来も同様の操作は可能でしたが、X MCPは情報へのアクセスをより簡単にするものというわけです。Xは「エージェントは今、世界最高のリアルタイム情報源にアクセスできます」と述べており、XをSNSとしてだけではなくリアルタイムデータを取得・分析できる情報ネットワークとしてアピールしています。





なお、「AIアプリケーションがXと接続しやすくなったことで、Xにボットによる自動投稿やスパムが増えるのではないか」という懸念に対し、Xは「MCPツールはXのWrite APIエンドポイントと互換性がないため、X上で自律的に投稿することはできない」と説明しました。



X MCPの使用手順や技術的詳細は、公式ドキュメントから確認できます。



MCP Servers - X

https://docs.x.com/tools/mcp