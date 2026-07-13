「Claude Fable 5」のアクセス期間が全ての有料プランで7月19日まで延長、Claude Codeの週次レート制限も50％増量を維持
2026年7月13日、Anthropicが、最先端モデル「Claude Fable 5」を追加費用なしで利用できる期間を2026年7月20日16時(日本時間)まで延長することを明らかにしました。さらに、Claude Codeの利用制限量を増量するキャンペーンも延長しています。
As before, you can use up to half of your weekly usage limit on Fable 5. After that, you can continue using Fable 5 with usage credits, or switch to another model to keep working within your remaining limits.— Claude (@claudeai) July 12, 2026
More details here: https://t.co/5inr3k2VM5
Claude Code May–July 2026 weekly limits promotion | Claude Help Center
https://support.claude.com/en/articles/15910845-claude-code-may-july-2026-weekly-limits-promotion
Claude Fable 5 promotional access | Claude Help Center
https://support.claude.com/en/articles/15424964-claude-fable-5-promotional-access
Claude Fable 5 stays free for paid users until July 19 as Anthropic buys more time
https://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/claude-fable-5-stays-free-for-paid-users-until-july-19-as-anthropic-buys-more-time/
Claude Fable 5はサイバー攻撃能力が高いとして一般公開が制限されていたモデル「Claude Mythos」にセキュリティ制限を課して一般ユーザー向けに公開されたモデルです。
AnthropicはClaude Fable 5の公開から数週間はプロモーション期間を設定して提供する予定でしたが、アメリカ政府の指示ですぐ提供が停止される事態に。
Anthropicがアメリカ政府の指示で「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」の提供を停止 - GIGAZINE
停止から18日後、ようやく提供が再開されました。Anthropicは、本来設定していたプロモーション期間が短縮されてしまったことを受け、プロモーション期間を5日間延長して提供することを決定しました。そのプロモーション期間の最終日が2026年7月13日でした。
Claude Fable 5が2026年7月13日16時まで全有料プランで利用可能に - GIGAZINE
この最終日、Anthropicはプロモーション期間を再び延長することを発表しました。期間はさらに6日延び、Claude Pro、Max、Teamなどの有料プランに加入している人は週次利用制限量の50％までをClaude Fable 5の利用に割り当てられます。この量を超えた場合、有料のクレジットを使ってClaude Fable 5を利用できます。
なおAnthropicは「Claude Fable 5は他のClaudeモデルよりも速いペースで使用量を消費する」と警告しています。キャンペーン終了後、Claude Fable 5はクレジットを使用する従量課金制に移行する予定です。
これに加え、Anthropicは既に実施していたClaude Codeの週次利用制限量を50％増量するキャンペーンも延長しています。期間はClaude Fable 5のキャンペーンと同じ7月20日16時までで、Pro、Max、Teamプランに加え、Enterpriseプランのシートベースユーザーを対象に、Claude Codeを使用するすべての環境で使用可能量が増えることになります。
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in AI, Posted by log1p_kr