2026年03月30日 11時55分 AI

Claudeを運用するAnthropicの有料会員数は2026年に入って半年前の2倍以上に増加している



チャットAIの「Claude」のほかコーディングAIの「Claude Code」、AIの社会課題を研究する機関「Anthropic Institute」などで知られるAI企業のAnthropicが有料会員数を急速に伸ばしていて、半年以内で2倍以上に増加していることが明らかになりました。



Anthropic's Claude popularity with paying consumers is skyrocketing | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/28/anthropics-claude-popularity-with-paying-consumers-is-skyrocketing/





Anthropic's Claude Sees Surge in Subscriptions

https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2026/anthropics-claude-draws-in-record-number-of-consumers/



Anthropicは2026年3月初頭にはアメリカのApp Storeのダウンロード数ランキングでトップに躍り出るなど、人気が急上昇しています。



消費者取引分析会社・Indagariがテクノロジー系メディアのTechCrunchに提供したデータでは、約2800万人のアメリカ消費者の匿名化された数十億件のクレジットカード取引が分析されました。以下はクレジットカード取引から判明したClaudeの有料会員数の推移で、2025年9月から2026年2月の5カ月で約2.5倍まで増加しているのが分かります。





以下は、2026年3月1日までを対象とした1週間ごとの新規有料会員数の推移を、ChatGPT(青)とClaude(オレンジ)で比較したもの。ChatGPTの方が数はかなり多いですが週ごとに新規会員数はばらつきがある一方で、Claudeは一貫して上昇傾向にあります。





Claudeの人気が上昇した理由の1つとして、OpenAIがChatGPTに広告を掲載し始める広告戦略を進めつつある一方で、AnthropicはスーパーボウルのCMでチャットAIに広告を導入することを皮肉的に描き、Claudeには広告を導入しない方針を明言した点にあるとTechCrunchは指摘しています。



AI企業のAnthropicが「広告入りのAIはこんなひどいことになる」というスーパーボウルCMを公開、OpenAIのサム・アルトマンが長文反応 - GIGAZINE





また、Anthropicは国防総省と契約してClaudeのカスタムモデルを国防総省や各種情報機関に提供していましたが、国防総省がAnthropicの設けた安全措置を撤廃するように圧力をかけたのをAnthropicのダリオ・アモデイCEOが「『大規模な国内監視』と『完全自律型兵器』にClaudeを利用することは認められない」と述べて断固拒否しました。その結果、2026年3月初めにドナルド・トランプ大統領がアメリカ政府機関とAnthropicとの関係断絶を表明しました。一連の政府機関とAnthropicの対立期間中にAnthropicのユーザー数は急速に増加してClaudeがアメリカのApp Storeのダウンロード数ランキングでトップになり、「新しい機能や性能のおかげではなく、1週間続いた政府との論争で、Claudeがトップに躍り出た」と報じられました。



ClaudeがApp Storeのランキングで1位に浮上、ユーザーがAnthropicの政府との対立を支持か - GIGAZINE





そのほか、チャットやコーディングだけではなくPCを操作してタスクを自動処理するAIエージェントフレームワーク「OpenClaw」の大ヒットを受け、AnthropicでもPC操作に最適化したAI「Cowork」を2026年1月13日にリリースしています。Coworkは記事作成時点で有料会員向けの研究プレビューとして公開されているため、AIエージェントの人気の高まりがAnthropicの有料会員数増加に寄与している可能性も考えられます。



Indagariによるデータの注意点として、あくまでクレジットカード取引の分析データでありすべての消費者を網羅しているわけではないため、Anthropicのユーザー数や新規有料会員会員数を正確に算出しているわけではありません。また、Indagariのデータは一般のクレジットカードユーザーのものであるため、Claudeの主力サービスである企業向けのEnterpriseプランは含まれていません。Anthropicは無料会員も含めたユーザー数の正確なデータを公表していませんが、Anthropicの広報担当者はTechCrunchに対し「Claudeの有料購読者数は今年2倍以上に増加した」ことを認めたとのことです。



また、Claudeの総ユーザー数は第三者機関による推定で約1800万～3000万人と幅広く正確なデータは公開されていませんが、Anthropicはユーザー数の増加を受けてピーク時間以外のClaude使用を推奨するキャンペーンを2026年3月中頃に発表しました。Claude Codeの開発に携わるタリク・シヒパー氏はXの投稿で「Claudeの需要増加に対応するため、ピーク時間帯に無料/Pro/Max会員のセッション時間制限を調整します。この影響を相殺するために多くの効率化に取り組んできましたが、ユーザーの約7％が以前は遭遇しなかったセッション制限に達する可能性があります。オフピーク時間帯にタスクを実行することで、セッション制限を延長できます。これがいらだたしいものということは理解しています。私たちは効率的なスケーリングに引き続き投資を続けています」と説明しています。



To manage growing demand for Claude we're adjusting our 5 hour session limits for free/Pro/Max subs during peak hours. Your weekly limits remain unchanged.



During weekdays between 5am–11am PT / 1pm–7pm GMT, you'll move through your 5-hour session limits faster than before. — Thariq (@trq212) 2026年3月26日