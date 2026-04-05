2026年04月05日 12時00分 AI

AnthropicがClaude Code利用者にOpenClawなどのサードパーティーツールを利用する場合は追加料金が必要になると通知



Anthropicが有料会員向けに提供しているAIコーディングアシスタントがClaude Codeです。AnthropicはClaude CodeをOpenClawなどのサードパーティー製ツールと併用する場合、追加料金が必要になるとユーザーに通知していることが明らかになりました。



Anthropic says Claude Code subscribers will need to pay extra for OpenClaw usage | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/04/anthropic-says-claude-code-subscribers-will-need-to-pay-extra-for-openclaw-support/



ソーシャル掲示板のHacker News上で、とあるClaudeユーザーがAnthropicから送られてきたメールの内容を共有しました。このメールには、「4月4日午後12時(太平洋標準時)／午後8時(英国夏時間)より、OpenClawを含むサードパーティー製ハーネスには、Claudeのサブスクリプション利用制限が適用されなくなります。Claudeアカウントで引き続きご利用いただけますが、追加料金が発生し、サブスクリプションとは別に課金される従量課金制オプションをご利用いただく必要があります。」と記されており、Claude CodeをOpenClawなどのサードパーティー製ツールと併用する場合はサブスクリプションとは別に課金される旨が記されています。



さらに、メールには「お客様のサブスクリプションは、Claude CodeやClaude Coworkを含むすべてのClaude製品に対応しています。Claudeアカウントでサードパーティー製ハーネスを引き続きご利用いただくには、アカウントの追加利用を有効にしてください。このポリシーは4月4日からOpenClawを皮切りに施行されますが、すべてのサードパーティ製ハーネスに適用され、今後さらに多くのハーネスに順次展開される予定です。」と記されており、オプションを有効にしなければClaude CodeをOpenClawなどのサードパーティー製ツールと併用することはできないことがわかります。





また、Anthropicは「移行をスムーズにするため、月額料金と同額の追加利用クレジットを一度限りでご提供いたします。クレジットは4月17日までにご利用ください。また、追加利用パックを事前購入すると、最大30％の割引が適用されます。」と、追加利用クレジットを提供すると説明しています。



これに加えて、AnthropicのClaude Code責任者であるボリス・チェルニー氏も、X上でClaudeのサブスクリプションがOpenClawなどのサードパーティーツールの使用をカバーしなくなることを発表しました。チェルニー氏は追加料金を課す決定について、「既存のサブスクリプションはこれらのサードパーティーツールの利用パターンに合わせて設計されたものではない」と説明しています。



We’ve been working hard to meet the increase in demand for Claude, and our subscriptions weren't built for the usage patterns of these third-party tools. Capacity is a resource we manage thoughtfully and we are prioritizing our customers using our products and API. — Boris Cherny (@bcherny) April 3, 2026



なお、AnthropicがClaude Codeをサードパーティー製ツールと併用する場合に追加料金を課すと発表したのは、OpenClawの開発者であるピーター・スタインバーガー氏がAnthropicのライバルであるOpenAIに加入すると表明した後でした。



スタインバーガー氏は、自身とOpenClawの取締役であるデイブ・モリン氏が「Anthropicを説得しようと試みた」と説明していますが、値上げを1週間延期することしかできなかったと投稿しています。なお、OpenClawはOpenAIの支援を受けながらオープンソースプロジェクトとして継続される予定です。



woke up and my mentions are full of these



Both me and @davemorin tried to talk sense into Anthropic, best we managed was delaying this for a week.



Funny how timings match up, first they copy some popular features into their closed harness, then they lock out open source. https://t.co/Mgmv6YmW2B — Peter Steinberger 🦞 (@steipete) April 3, 2026



これに対して、チェルニー氏は「私たちはオープンソースの大ファンです。実は、OpenClawのプロンプトキャッシュ効率を改善するためのプルリクエストをいくつか投稿したばかりです。今回の判断はエンジニアリングの制約に関するものです。私たちのシステムは特定の種類のワークロードに対して高度に最適化されており、最も知的なモデルでできるだけ多くの人にサービスを提供するために、その最適化を続けています」と説明しています。



We're big fans of open source. I actually just put up a few PRs to improve prompt cache efficiency for OpenClaw specifically.



This is more about engineering constraints. Our systems are highly optimized for one kind of workload, and to serve as many people as possible with the… — Boris Cherny (@bcherny) April 3, 2026