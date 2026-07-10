2026年07月10日 10時52分 ネットサービス

Netflixが特定の番組や映画をライブ配信するチャンネルの追加を検討しているとの報道



映像ストリーミングサービスのNetflixが、特定の番組や映画をライブ配信するチャンネルの追加について検討していると、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。



Exclusive | Netflix Is Exploring Live TV and Bundles as It Struggles to Keep Viewers Hooked - WSJ

https://www.wsj.com/business/media/netflix-is-exploring-live-tv-and-bundles-as-it-struggles-to-keep-viewers-hooked-e1eb28f6





Netflix reportedly considers adding always-on channels | The Verge

https://www.theverge.com/streaming/963733/netflix-always-on-channels-bundles



Netflixの幹部は2026年春に年次事業評価を行いました。これによると、Netflixの売上は増加しており、顧客離れは業界最低水準で、ストレンジャー・シングスなどの人気オリジナル作品も好調となっており、一見事業は非常に順調に見えたそうです。





しかし、ユーザーのエンゲージメント率が低下しているという兆候が見られた模様。当初、エンゲージメント率の低さは議論のごく一部に過ぎなかったそうですが、その後の会議でも頻繁に議題に上がり、注目のトピックになっていったと事情に詳しい関係者はウォール・ストリート・ジャーナルに語っています。



エンゲージメント率は、ユーザーがコンテンツを視聴する時間や映画や番組を最後まで視聴する頻度を測る指標です。エンゲージメント率が高いということは、顧客満足度が高く、サブスクリプションを解約する可能性が低いことを示すと考えられています。



Netflixは映像ストリーミングサービス業界のリーダーとしての確固たる地位を築いていますが、過去12カ月で株価は40％以上下落しており、2026年4月には前年同期比で営業利益率が低下しています。また、市場調査企業・ニールセンによるデータでは、Netflixの2026年4月のテレビ視聴シェアは7.8％にまで低下しており、これは2025年5月以来最低水準です。





このような状況を受け、Netflixの経営幹部はユーザーのエンゲージメント率を高めるために、特定の番組や特定のジャンルの映画を継続的に配信するライブチャンネルの追加を検討するようになった模様。他にも、NetflixはNBCユニバーサルのPeacockなど、他のサブスクリプション型ストリーミングサービスを自社サービスに組み込むことも検討しているそうです。これは、Amazonプライム・ビデオやApple TVが行っているのと同じ手法で、Netflixもメインアプリを通じてこれらのストリーミングサービスを販売することを検討しています。



Netflixの共同創業者であるリード・ヘイスティングス氏は、長らく成功の秘訣は「集中力」と「シンプルさ」にあると説いてきました。しかし、NetflixはDisney＋やHBO Max、YouTubeなどさまざまな競合との激化する競争に直面しています。従来の事業方針を転換し、より複雑なサービスにはなるものの、競合ストリーミングサービスなどもまとめて販売することで、Netflixが利益拡大を狙うことも十分に考えられます。



実際、Netflixは長らく広告なしでサービスを提供しており、これはヘイスティングス氏が広告付きのサービスを拒否してきたからです。しかし、Netflixは2022年11月についに広告付きプランの提供を開始。これにより、広告付きプランのユーザーは順調に増加しており、広告収入も順調に伸ばしています。



Netflixの2025年第2四半期収益は前年同期比16％増の約1兆6500億円、純利益は約45％増の約4600億円 - GIGAZINE





Netflixは2026年7月初頭にメディアや出版社と提携し、これらが作成するコンテンツをNetflixで配信する計画を発表したばかり。なお、Netflixはフランスですでにニュース番組の配信を開始しており、これによりストリーミング再生回数が過去最高を記録したことなどを報告しています。



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この他、Netflixはスポーツイベントの配信にも注目しているそうですが、スポーツの放映権料は非常に高額なため、同社は配信すべき競技や大会を厳選していると報じられています。ウォール・ストリート・ジャーナルに情報提供した関係者によると、Netflixは2030年と2034年のFIFAワールドカップの放映権獲得に向けた入札を検討しているそうです。

