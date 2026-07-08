2026年07月08日 11時08分 ネットサービス

NetflixがBuzzFeedやVarietyなどメディアの動画を配信する予定



映像ストリーミングサービスのNetflixは、ライブコンテンツやゲーム、動画ポッドキャストといった新しい種類のコンテンツを配信することに精力的に取り組んでいます。新たに、Netflixはメディアや出版社と提携し、動画の配信を計画していることが報道により明らかになりました。



Fan Favorite Videos from the Biggest Digital Publishers Are Now on Netflix - Netflix Tudum

https://www.netflix.com/tudum/articles/digital-publisher-videos





Netflix dabbles in shorter video content with its new set of publisher deals with Variety, others | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/07/netflix-dabbles-in-shorter-video-content-with-its-new-set-of-publisher-deals-with-variety-others/



Netflix is about to host videos from BuzzFeed, Condé Nast, and other publishers | The Verge

https://www.theverge.com/streaming/962528/netflix-digital-media-brands-streaming



NetflixはBuzzFeed Studios、Condé Nast、Hearst Magazines、People、Tastemade、Variety、THR、Billboard、Eater、Rolling Stone、IndieWireといったメディアや出版社が作成した動画コンテンツを、2026年8月3日からアメリカ・カナダ・イギリス・アイルランド・オーストラリア・ニュージーランドのユーザー向けに配信すると発表しました。





Netflixが配信する動画は食・旅行・ファッション・エンターテイメント・デザイン・健康など、幅広い分野を網羅します。配信される動画は3分間の短いものから、20分間の長いものまで多岐にわたる予定です。旅行のインスピレーション、料理のアイデア、ファッションのトレンド、有名人のプロフィール、家庭やガーデニングのヒントなど、さまざまな新しい発見の機会を提供するものとなります。



Netflixで動画コンテンツを配信することとなるVariety、Billboard、Rolling Stoneなども、Netflixとの提携について報じました。



Variety and Other PMX Brands Set Video Licensing Pact With Netflix

https://variety.com/2026/tv/news/netflix-variety-how-well-do-they-know-video-licensing-1236803102/





Billboard Videos Coming to Netflix

https://www.billboard.com/music/music-news/billboard-videos-netflix-partnership-1236288585/





Rolling Stone Video Franchises Are Headed to Netflix

https://www.rollingstone.com/music/music-news/rolling-stone-video-franchises-netflix-1235590301/





テクノロジーメディアのTechCrunchは、Netflixがメディアと提携して動画コンテンツを配信する利点について、「今回の契約はニュースやハウツー動画などのウェブ上で一般的に見られるようなコンテンツ、つまりはNetflixが配信している脚本付きのドラマやアニメなどのシリーズ作品よりも制作費が安く、制作期間も短くて済むコンテンツに対する視聴者の需要を低リスクで検証する手段となるでしょう。もしもこの試みが成功すれば、Netflixはいずれ同様のコンテンツを自社で制作するようになる可能性もあります。ただし、記事作成時点でNetflixはそのような計画を明らかにはしていません」と報じています。



なお、Netflixが人気シリーズの第1シーズンと第2シーズンの間に視聴者を維持することに苦戦していることが報じられています。人気シリーズの視聴者を維持できない要因としては、高い解約率、シーズン間の長い空白期間、一貫性のないクオリティなどが挙げられています。また、Netflixは視聴者の視聴習慣の変化にも直面しており、YouTubeやTikTokといったプラットフォームとの競合しています。



ショート動画を好む視聴者を取り込むため、NetflixはすでにTikTok風の縦型動画の「クリップ」という機能をテストしています。クリップは視聴者をNetflixの主力コンテンツである長尺番組や映画へと誘導することを目的としたものです。



Netflixがモバイル向けに縦型動画をテスト中 - GIGAZINE





ただし、今回のメディアとの提携により配信されることとなる動画は、Netflixの主力コンテンツからユーザーを引き離すことになるものであるとTechCrunchは指摘しました。

