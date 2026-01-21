2026年01月21日 11時12分 ネットサービス

Netflixがモバイル向けに縦型動画をテスト中



TikTokやYouTubeショート、Instagramのリールなど縦型のショート動画が若年層を中心に人気を集めています。新たに、映像サブスクリプションサービスのNetflixが、モバイルデバイス向けの縦型動画をテスト中と報じられました。



Netflixの共同CEOのひとりであるグレッグ・ピーターズCEOは、2026年1月21日に開催された決算説明会の中で、同社が過去数カ月にわたってモバイル向けの動画配信において配信コンテンツの切り抜き動画を含む縦型動画フィードをテスト的に提供してきたことを明かしました。Netflixはこの縦型動画フィードに、2026年1月から配信開始した動画ポッドキャストなどのコンテンツも追加する予定です。





ピーターズCEOは、「動画ポッドキャストのような、新しいコンテンツタイプに基づいたクリップを今後さらに追加していく予定です。その適切なコンポーネントを縦型動画フィードに組み込んでいきます」と語りました。



さらに、ピーターズCEOは「今後10年間の事業拡大にさらに貢献する」ことが期待できるような、新しいモバイルユーザーインターフェースの開発にも取り組んでいるそうです。これについて、ピーターズCEOは「2026年後半に展開される予定で、テレビのUIと同様に、これが出発点となり、当社のサービスを継続的に反復・テスト・進化・改善していくためのプラットフォームになる」と説明しています。





エンタメ系メディアのThe Hollywood Reporterは、「Netflixの動きは、消費者がスマートフォンでコンテンツを視聴するケースが増えていることや、Netflixが競合の脅威を調査していることを受けて行われたものです。Netflixにとっての脅威には、Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォームも含まれているというわけです」と指摘しました。



もうひとりの共同CEOであるテッド・サランドスCEOは、「AmazonはMGMを所有し、Appleはエミー賞とアカデミー賞を争っており、Instagramはその次に迫っています。YouTubeは月間平均視聴者数でBBCを上回りました。我々は、ストリーミング、放送、ケーブルテレビ、ゲーム、ソーシャルメディア、大手IT企業、動画プラットフォームなど、より幅広い選択肢の中で人々の注目を集めようと競い合っています」と語り、ストリーミングサービスの競合は今やストリーミングサービスだけではなくなっていることを強調しています。

