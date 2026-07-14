2026年07月14日 11時25分 ネットサービス

Disney+が無料プランを計画中と関係者が明かす



ストリーミングサービスの「Disney+」はスタンダードプランとプレミアムプランのほか、一部の国では広告ありの比較的安価なプランがあります。ウォルト・ディズニー・カンパニーの最高製品・技術責任者のアダム・スミス氏が、Disney+の一部コンテンツをサブスクリプションなしで公開する無料プランの計画について明かしました。



Disney Plus could get a completely free streaming plan to compete with YouTube

https://www.polygon.com/disney-plus-free-streaming-plan/



ディズニーは2026年7月9日午後にストリーミング配信に関するタウンホールミーティングを開催しました。タウンホールミーティングに登壇したスミス氏が、今後の計画として「視聴者が無料でDisney+にアクセスできるようにする提案」について明かしたと報じられています。



Business Insiderによると、スミス氏は無料プランの取り組みへの具体的な時期や規模については明らかにしなかったそうです。無料プラン関係の提案は、ユーザーへのサービス向上策に関する継続的な議論の一環であるとディズニーのストリーミング戦略に詳しい関係者は述べています。





Disney+は2026年1月に縦型動画の導入を発表しており、ディズニーのエンターテインメント部門のエグゼクティブバイスプレジデントであるエリン・ティーグ氏は「Disney+を毎日訪れるべき目的地にしたい」と語っています。ディズニーのジョシュ・ダマロCEOは従業員に対し「ストリーミングにおける『製品と技術革新』を最優先事項としている」と述べており、無料プランの計画もそうした改革の一環だと見られています。



Disney+が縦型動画の導入を発表 - GIGAZINE





世界的なデータ分析企業のニールセンが2025年末に発表したデータによると、 YouTubeや北中米で人気のストリーミングサービスであるRoku Channel、Fox傘下のTubiといった「基本無料で見られる代わりに広告が表示されるストリーミングサービス」は、有料サブスクリプションサービスと比較して視聴率が大幅に伸びているそうです。



また2026年4月のデータでは、上位3つの無料ストリーミングサービスがアメリカのテレビ視聴時間の18.7％を占め、前年同月の16.8％、前々年の12.7％から増加しています。Business Insiderは「無料プランがあれば、Disney+は有料ストリーミングサービスの中で際立った存在になれるだろう」と指摘しています。

