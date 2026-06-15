1日に何度も心臓が止まって失神してしまう女性の生活が革新的な治療法により劇的に改善



イギリスのハートフォードシャー州に住む助産師のサラ・ホール氏は、「特定の動作に反応して1日に最大12回も失神してしまう」という病気を患っており、日常生活や仕事にも支障を来していました。そんなホール氏が、インペリアル・カレッジ・ロンドンが主導するプロジェクトによる革新的な治療を受け、生活が劇的に改善したことが報告されています。



"Every time I ate a meal I feared my heart would stop beating" - BHF

https://www.bhf.org.uk/what-we-do/news-from-the-bhf/news-archive/2026/june/every-time-i-ate-a-meal-i-feared-my-heart-would-stop-beating



These patients' hearts stopped a dozen times a day. An innovative procedure has transformed their lives. | Live Science

https://www.livescience.com/health/heart-circulation/these-patients-hearts-stopped-a-dozen-times-a-day-an-innovative-procedure-has-transformed-their-lives



失神は脳血流の低下などで生じる短時間の意識消失であり、推定では人口の40％が生涯に少なくとも1回は失神を経験し、最大5％の人は複数回失神を経験するとのこと。さらにごく少数の人々は、「せきをする」「排尿する」といった特定の動作に反応して失神を起こす場合があります。



2児の母親であるホール氏は、39歳の時に初めて失神するようになり、45歳になると食事をきっかけにめまいや失神を起こすようになりました。48歳になる頃には失神する頻度が大幅に増えましたが、当初は助産師としての仕事が忙しいため低血糖や脱水になっているか、あるいは更年期障害だろうと考えていたとのこと。





ホール氏は、「しかし、悪い時は1日に何度も意識を失うようになり、失神するのが怖くて人前で食事をすることができませんでした。家族での昼食中、当時12歳だった子どもたちの前で意識を失った時の混乱と不安な状況を通して、本当に病院で診察を受ける必要があると気付いたのです」と語っています。



心臓専門医から渡された心臓モニターを48時間にわたって装着したところ、ホール氏の心臓はたった1日で12回も停止していることが判明。ホール氏は医師から、血管迷走神経失神の一種である心抑制型失神であると診断されました。





迷走神経は脳から胸部、さらには腹部まで行き渡っている複雑な神経であり、食べ物が喉に入ったり、足を曲げてしゃがんだりといった身体の変化を感知すると迷走神経はその状況を脳に伝え、脳はそれに応じて消化・呼吸・心拍数などを調整します。



ホール氏のような心抑制型失神の患者では、迷走神経の信号が強すぎるため、迷走神経が刺激されると場合によって心臓が停止してしまうとのこと。ホール氏の場合、失神の引き金となったのは「食事などでものを飲み込む」という動作でしたが、中には突然の腹痛などが引き金になる患者もいるそうです。





心抑制型失神はただちに命に関わる病気ではありませんが、いつ失神が起きるか予測できないため日常生活に大きな支障を来します。実際にホール氏は、失神のリスクがあるため自動車を運転できなくなり、数カ月間にわたり休職せざるを得ませんでした。



ホール氏は、「この病気は私の仕事・自立・家庭生活などのあらゆる面に影響を与えました。家族で食事をする時、私が意識を失っても大丈夫なように夫がそばにいなければならず、子どもたちは私が最後まで意識を失わずにいられるか心配していました。本来なら普通の家族の時間であるはずが、ストレスと恐怖に満ちたものになってしまったのです」と語っています。





長らく、水分補給や予防薬で改善しなかった心抑制型失神の患者にとっては、外科手術によるペースメーカーの埋め込みが最良の治療法でした。しかし、ペースメーカーの電池は10年ごとに交換しなくてはならず、電池交換手術のたびに感染症のリスクがあるほか、若い年齢でペースメーカーを埋め込むと機器の劣化による健康リスクにも直面します。



インペリアル・カレッジ・ロンドンが主導する研究プロジェクトは、ホール氏のような心抑制型失神の患者を対象に、「cardioneuroablation(心臓神経アブレーション)」という新たな治療法の臨床試験を行いました。



心臓神経アブレーションでは、全身麻酔中の患者に挿入したカテーテルを心臓まで誘導し、微弱な電流を用いて心臓の外層の詳細な地図を作成します。これによって心拍数の低下を引き起こす神経を特定し、その後に心臓の特定部位に熱を与え、問題のある神経細胞を安全に破壊するという治療法です。



研究チームは2013年～2023年にかけて、ホール氏を含む25人の患者に心臓神経アブレーションを施しました。患者らは平均して年間19回の失神を報告していましたが、治療から12カ月後には平均失神回数が年間1回に減少し、約4分の3はまったく失神を起こさなくなったと報告されています。





ホール氏は、「アブレーション手術を受けてからは、また外食に出かけたり、食事を楽しんだり、何の不安もなく社交的な約束にも応じられるようになりました。運転もできるし、仕事もできます。まるですべてが元通りになった気分です」と語っています。



インペリアル・カレッジ・ロンドンの失神研究者であるモハメド・ズハイル博士は、「多くの人にとって失神はささいなこととして片付けられがちですが、重度かつ再発性の失神に悩まされている人にとっては、生活に支障をきたすほど深刻な問題です」「心臓神経アブレーションはこの症状の根本原因を治療する方法を提供します。この治療法により、研究に参加した人々はペースメーカーを必要とせずに通常の生活に戻ることができました。私たちは、この治療法がより多くの臨床医に採用されることを願っています」とコメントしました。

