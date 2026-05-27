2026年05月27日 11時57分 動画

Windowsの定番3Dピンボールゲーム「Space Cadet」を実物大で再現するプロジェクトがスタート



「ソリティア」と並んで人気を博したWindowsのピンボールゲーム「Space Cadet」を実物大で再現しようとする人が現れました。記事作成時点で鋭意製作中とのことです。



3D Printed Space Cadet Pinball! - YouTube





Space Cadetは1990年代後半から2000年代のWindowsに収録されていたピンボールゲームです。その台を再現して自作しようとしているのが、3Dプリントなどの分野で人気のYouTuber、CNCDanです。CNCDanはピンボール台の主要なパーツに焦点を当てて製作過程を共有しています。





例えば、当たると球が跳ね返るバンパーの再現。





3Dプリントしたパーツとバネを組み合わせて製作しています。





実際に球を当てると跳ね返ります。





球を当てると引っ込む3つの板が並ぶドロップターゲット。





板1つ1つにバネを付け、当たると動くようにしました。





当たると跳ね返るスリングショット。





ゴムバンドを付けてスリングショットのどこに当たっても跳ね返るようになっています。





3つのバンパーや小道が並ぶ小部屋のような部分。





こんな感じで再現しています。ゲームでは球が小部屋から出る際にやや遅延が生じますが、その遅延も再現しています。





最後はプレイヤーが動かすフリッパー。





実際に動かして球を弾き返すことに成功。威力などを今後調整するそうです。





なお、CNCDanの計算ではプレイフィールドは幅はわずか56cmで、アーケードのピンボール台としてはかなり小型な部類になるとのこと。CNCDanは製作過程を後日共有すると述べています。

