2026年04月20日 11時55分 スマホ

App StoreやGoogle Playで配信されるアプリの総数が前年比60％増、世界的にAIでアプリブームか



2026年第1四半期の世界のアプリリリース数は、iOSのApp StoreとAndroidのGoogle Playの両方で前年同期比60％増加したことを調査会社が示しました。AIの普及によりモバイルアプリへの依存度は低下すると一部では予想されていましたが、むしろアプリ開発ブームをAIがけん引している可能性があります。



App Store is buzzing with new apps in 2026 and it seems AI has a hand behind it - Digital Trends

https://www.digitaltrends.com/phones/ai-boom-fuels-surge-in-new-app-launchs-across-app-store-and-google-play/



The App Store is booming again, and AI may be why | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/18/the-app-store-is-booming-again-and-ai-may-be-why/



テクノロジー系YouTubeチャンネルのTom’s Guideは2026年4月15日に、Appleの50周年を記念してAppleのワールドワイドマーケティング担当上級副社長のグレッグ・ジョズウィアック氏とハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏に独占インタビューを実施しました。インタビューでは、2026年3月に新登場した廉価版MacBookの「MacBook Neo」の意図やAppleの製品哲学、AIの考え方について語られています。



MacBook Neo is Just the Beginning | Apple Interview with Joz & John Ternus - YouTube





インタビューの中で、Tom’s Guideは「Siriがさまざまな作業をこなしたり、アプリを操作したりすることで、『アプリの終焉(しゅうえん)』が訪れる可能性はありますか」と問いかけたところ、ジョズウィアック氏は「App Storeは健在です。それは断言できます。AI時代においてApp Storeが終焉するというようなウワサは、かなり誇張されているかもしれません」と語っています。



実際に、モバイルアプリ開発者向けのレポートプラットフォームであるAppfiguresのデータによると、2026年第1四半期(1月～3月)の世界のアプリリリース数はiOS・Androidの両方で前年同期比60％増加しており、iOSではさらに顕著で80％増加していることが示されました。さらに、2026年4月時点でiOS・Androidを合わせたアプリリリース総数は前年同期比104％増、iOSでは89％増となっています。





以下は、2024年～2026年の第1四半期にリリースされているアプリのうち人気上位のジャンル。いずれもゲームが1位ですが、2026年第1四半期には「Productivity(生産性向上)」と「Health＆Fitness」が上位に入っています。





一部の業界リーダーたちは、ユーザーが対話型インターフェースに移行し、AIチャットボットやエージェントが従来のアプリを完全に置き換わることで、スタンドアロンアプリケーションの必要性が減少するのではないかと推測していました。「Phone」シリーズを展開するイギリスのスマートフォンメーカー・Nothingの共同創業者兼CEOであるカール・ペイ氏は「AIエージェントがスマートフォンアプリに取って代わることで、スマートフォンアプリは消滅する」と語っていました。しかし、AIツールが発展することでスキルが不足している個人でもアプリが開発しやすくなり、むしろ「アプリ開発ブーム」が到来していることがAppfiguresのデータで示唆されています。



アプリ開発ブームはユーザーにとって、アプリが増加することで選択肢の拡大とより革新的なツールに出会える可能性を意味します。一方で、アプリの急増により信頼できるアプリとスパムや有害なアプリを見分けることが難しくなっているため、ユーザー個人がセキュリティ意識をしっかり持った上で、より厳格な監視体制をプラットフォーム側が用意する必要性も浮き彫りになっています。

